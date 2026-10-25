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Rio Grande do Norte elege Cadu de Lula governador do estado

Aos 48 anos, disputou pela primeira vez um cargo eletivo

  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Agência Brasil

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 22:11

Cadu de Lula (PT)
Cadu de Lula (PT) Crédito: Divulgação

Com 98,76% das urnas apuradas, o candidato Cadu de Lula (PT) foi eleito governador do Rio Grande do Norte.

O candidato recebeu, até o momento, 1.059.700 votos válidos, o equivalente a 50,71%. Ele disputou o segundo turno com Allyson Bezerra (União), que obteve 1.030.049 votos (49,29%).

Carlos Eduardo Xavier é auditor fiscal de carreira e foi secretário estadual da Fazenda no governo de Fátima Bezerra (PT-RN). Aos 48 anos, disputou pela primeira vez um cargo eletivo.

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