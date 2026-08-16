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Ronaldo Caiado lança campanha à Presidência com carreata no Distrito Federal

Caiado (PSD) começou a campanha presidencial com uma carreata no Novo Gama (GO), no Entorno do DF

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 17:40

Ronaldo Caiado lança campanha à Presidência com carreata no Distrito Federal Crédito: Nathalia Maciel/Metrópoles

O candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), participou de carreata no Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal, na tarde deste domingo (16), momento que marcou o início oficial da disputa. 

Ao lado de candidatos e lideranças políticas da região, o ex-governador de Goiás afirmou que as cidades do Entorno de Brasília estão se desenvolvendo e vivem nova realidade. Pela manhã, ele também passou pelos municípios goianos de Santo Antônio do Descoberto e Águas Lindas.

Quem é Ronaldo Caiado

Ronaldo Caiado é o primeiro governador eleito e reeleito em primeiro turno da história de Goiás (2018 e 2022) por Divulgação/União Brasil
Médico ortopedista, Ronaldo Caiado, de 76 anos, construiu a carreira política em Goiás por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Caiado se candidatou à Câmara dos Deputados e foi eleito como o parlamentar mais votado de Goiás, com 98.256 votos, em 1990 por Marina Silva/CORREIO
Após a primeira experiência como parlamentar, tentou pela primeira vez o governo do Goiás, em 1994, pelo Partido Frente Liberal (PFL) por Divulgação/União Brasil
Caiado candidato ao Senado e se elegeu com 1.283.665 votos (47,57% dos votos válidos) pelo Democratas, em 2014 por Reprodução
Em 2018, deixou o Parlamento e foi eleito governador de Goiás. Quatro anos depois, foi reeleito em primeiro turno chefe do Executivo goiano. Obteve 1.806.892 votos (51,81% dos votos válidos) por Valter Camargo/Agência Brasil
É médico, graduado e mestrado na UFRJ. Cirurgião especializado em coluna vertebral em Paris, na França por Marina Silva/CORREIO
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Ronaldo Caiado é o primeiro governador eleito e reeleito em primeiro turno da história de Goiás (2018 e 2022) por Divulgação/União Brasil

“Em Santo Antônio do Descoberto, foi como sempre, uma recepção maravilhosa, prefeito muito bem avaliado, como todas as lideranças políticas de lá. As cidades do Entorno de Brasília vivem um outro momento”, destacou Caiado.

Leia mais no portal Metrópoles

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