Ronaldo Caiado lança campanha à Presidência com carreata no Distrito Federal

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Metrópoles
Publicado em 16 de agosto de 2026 às 17:40
O candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), participou de carreata no Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal, na tarde deste domingo (16), momento que marcou o início oficial da disputa.
Ao lado de candidatos e lideranças políticas da região, o ex-governador de Goiás afirmou que as cidades do Entorno de Brasília estão se desenvolvendo e vivem nova realidade. Pela manhã, ele também passou pelos municípios goianos de Santo Antônio do Descoberto e Águas Lindas.
Quem é Ronaldo Caiado
“Em Santo Antônio do Descoberto, foi como sempre, uma recepção maravilhosa, prefeito muito bem avaliado, como todas as lideranças políticas de lá. As cidades do Entorno de Brasília vivem um outro momento”, destacou Caiado.