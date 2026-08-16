ELEIÇÕES

Ronaldo Caiado lança campanha à Presidência com carreata no Distrito Federal

Caiado (PSD) começou a campanha presidencial com uma carreata no Novo Gama (GO), no Entorno do DF

Metrópoles

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 17:40

Ronaldo Caiado lança campanha à Presidência com carreata no Distrito Federal Crédito: Nathalia Maciel/Metrópoles

O candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), participou de carreata no Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal, na tarde deste domingo (16), momento que marcou o início oficial da disputa.

Ao lado de candidatos e lideranças políticas da região, o ex-governador de Goiás afirmou que as cidades do Entorno de Brasília estão se desenvolvendo e vivem nova realidade. Pela manhã, ele também passou pelos municípios goianos de Santo Antônio do Descoberto e Águas Lindas.

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