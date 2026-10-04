ELEIÇÕES

Ronaldo Mansur vota ao lado de aliados em Salvador

Candidato do PSOL votou no Pavilhão de Aulas da Federação (PAF III), da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Ondina

Millena Marques

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 13:53

Ronaldo Mansur (PSOL) vota em Salvador Crédito: Reprodução/Redes sociais

O candidato ao governo da Bahia, Ronaldo Mansur (PSOL), votou na manhã deste domingo (4), no Pavilhão de Aulas da Federação (PAF III), da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Ondina.

"Muito satisfatória a recepção, o carinho que o povo baiano tem pelo PSOL é muito grande, por todo o estado, na capital, por onde passamos com a nossa candidatura majoritária, com os nossos senadores e candidatos a deputado estadual e federal, guerreiros e guerreiras, esperamos grande resultado após as 17 horas", disse o candidato após o voto.

O candidato do PSOL aparece em terceiro lugar nas pesquisas, atrás de ACM Neto (União Brasil) e do atual governador, Jerônimo Rodrigues (PT).

Na última terça-feira (29), Mansur sofreu um acidente de carro nas proximidades da Avenida 29 de Março. Ele foi internado no Hospital Geral Ernesto Simões Filho após a colisão, com traumatismos múltiplos e perda de consciência.