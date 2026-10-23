ELEIÇÕES

Saiba como checagens de Lula e Flávio Bolsonaro serão publicadas durante debate na TV Globo

Serviço reunirá profissionais de sete redações e divulgará análises durante o debate e ao longo da madrugada

Wendel de Novais

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 07:52

Lula e Flávio Crédito: Divulgaçao

Mais de 30 jornalistas do Grupo Globo vão atuar na checagem das declarações de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) durante o debate presidencial da TV Globo, nesta sexta-feira (23). A cobertura especial será conduzida pelo Fato ou Fake, serviço de verificação de informações da empresa, com publicações iniciadas ainda durante o confronto entre os candidatos.

A operação reunirá profissionais de diferentes redações para acelerar a verificação sem comprometer o rigor jornalístico. A iniciativa segue o modelo adotado nas eleições municipais de 2024 e dá continuidade ao trabalho realizado pelo Fato ou Fake em debates eleitorais desde a disputa presidencial de 2018, ano em que o serviço foi criado.

Lula e Flávio 1 de 6

Durante o debate, repórteres e editores acompanham as falas dos candidatos e escolhem declarações que possam ser confrontadas com dados e informações objetivas. Opiniões, ofensas e previsões sobre acontecimentos futuros não entram no processo de verificação. Com auxílio da tecnologia e supervisão de jornalistas, a transcrição das falas é produzida em tempo real.

As declarações selecionadas são distribuídas entre os repórteres, que iniciam a apuração enquanto o debate ainda está em andamento. O serviço utiliza três classificações para apresentar os resultados: #FATO, #NÃOÉBEMASSIM e #FAKE. Cada publicação detalha o caminho percorrido para chegar à conclusão e informa as fontes utilizadas, permitindo que o leitor acompanhe a análise.

A duração da apuração varia conforme a declaração. Algumas podem ser verificadas rapidamente por meio de dados oficiais e bases públicas. Outras dependem de entrevistas com autoridades e especialistas ou de análises mais aprofundadas. Conforme os resultados ficam prontos, a cobertura é atualizada com novas checagens.