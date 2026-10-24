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Saiba quais documentos são aceitos para votar neste domingo

No entanto, para votar apresentando somente o e-Título, disponível nas plataformas iOS ou Android, é preciso que o aplicativo contenha a foto do eleitor.

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  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Agência Brasil

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 12:34

Título de eleitor
Título de eleitor Crédito: Reprodução

Em todo o Brasil, 158 milhões de pessoas vão retornar às urnas neste domingo (25) para escolher quem será o chefe do Poder Executivo de 2027 a 2030. Além do cargo de presidente da República, em cinco estados e o Distrito Federal terão disputa para governador. Para ter direito a votar, o eleitor deve comparecer a uma das 499 mil seções eleitorais e apresentar um documento oficial com foto.  

Urna eletrônica em votação na seção eleitoral

Saltos nos placares e alterações rápidas no início da noite costumam gerar dúvidas no eleitorado por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
O avanço veloz da contagem reflete o trajeto percorrido pelo voto até o sistema central por Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
O Tribunal Superior Eleitoral valida cada arquivo criptografado antes de somá-lo ao total por TON MOLINA / FOTOARENA / ESTADÃO CONTEÚDO
Cada equipamento emite o Boletim de Urna ao término do período de votação por TSE
Regiões isoladas dependem de antenas de satélite ou redes móveis instáveis para envio por Divulgação/TSE
Zonas urbanas transmitem dados de maneira mais rápida devido à agilidade da internet por Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
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Saltos nos placares e alterações rápidas no início da noite costumam gerar dúvidas no eleitorado por (Foto: Ilustração, IA. gemini)

São aceitos como documento de identificação, inclusive em formato digital: 

e-Título (desde que apareça a foto do eleitor no aplicativo) 

carteira de identidade 

identidade social 

passaporte 

carteira de categoria profissional reconhecida por lei 

certificado de reservista 

carteira de trabalho física 

Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Notícias relacionadas:Saiba como consultar o seu local de votação.Os documentos oficiais com foto podem ser utilizados mesmo que estejam vencidos, desde que permitam a identificação do eleitor. 

As certidões de nascimento ou de casamento não valem como prova de identidade na hora de votar. 

É possível votar sem o título de eleitor? 

Sim. Documentos oficiais com foto, físicos ou digitais, serão aceito para identificação.  

No entanto, para votar apresentando somente o e-Título, disponível nas plataformas iOS ou Android, é preciso que o aplicativo contenha a foto do eleitor.  

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