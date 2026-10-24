SEGUNDO TURNO

Saiba quais são os crimes eleitorais e o que é proibido no dia da votação

Boca de urna, transporte irregular de eleitores e distribuição de material de campanha estão entre as práticas que podem resultar em prisão e multa

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 18:00

Candidatos notaram delay de urnas eletrônicas Crédito: Reprodução | TRE

Os brasileiros voltam às urnas neste domingo (25) para o segundo turno das Eleições Gerais de 2026. Durante a votação, uma série de condutas é proibida pela legislação eleitoral, com o objetivo de garantir a liberdade de escolha dos eleitores e a regularidade do processo eleitoral.

Entre as principais infrações está a boca de urna, caracterizada pela tentativa de convencer ou influenciar eleitores a votar ou deixar de votar em determinado candidato ou partido no dia da eleição. A prática é considerada crime eleitoral e pode resultar em detenção de seis meses a um ano, com possibilidade de substituição por prestação de serviços à comunidade, além de multa.

Também é proibido que candidatos, partidos, federações, coligações ou outras pessoas ofereçam transporte a eleitores com o objetivo de obter votos. A prática pode resultar em penas de quatro a seis anos de prisão, além de multa. A distribuição de refeições e alimentos com finalidade eleitoral também é vedada.

Serviços regulares de transporte, como táxis e aplicativos de mobilidade, podem funcionar normalmente, desde que não sejam utilizados para o transporte irregular de eleitores.

A legislação também proíbe o uso de alto-falantes e amplificadores de som para propaganda eleitoral, além da realização de comícios, carreatas e passeatas no dia da votação.

Outra prática proibida é a distribuição de materiais de campanha, como santinhos, panfletos e camisetas. O derramamento de propaganda impressa nas proximidades dos locais de votação também é considerado irregular.

O que é permitido nas redes sociais?

No dia da eleição, é proibida a publicação de novos conteúdos de propaganda eleitoral por candidatos, partidos e suas equipes, assim como o impulsionamento de publicações de campanha na internet.

Isso significa que novos posts, vídeos e stories de propaganda eleitoral não podem ser publicados pelos responsáveis pelas campanhas durante o dia da votação. No entanto, conteúdos divulgados anteriormente podem permanecer disponíveis.

A legislação também permite que o eleitor manifeste sua preferência política de forma individual e silenciosa, por meio de bandeiras, broches, adesivos e camisetas. O que não é permitido é a manifestação coletiva ou a abordagem de outros eleitores para pedir votos.