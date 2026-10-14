RANKING PAULISTA

Saiba quem são os 9 senadores mais votados da história do Brasil após recorde de Derrite e André do Prado

Com marca histórica nas urnas de 2026, candidatos paulistas ocupam todas as posições do ranking nacional de votação para o Senado

Matheus Marques

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 20:49

Todos os nomes presentes na lista são, curiosamente, de São Paulo. Uma das coisas que explicam esse feito é que o estado paulista é o maior colégio eleitoral do país Crédito: Divulgação

Nas eleições de 2026, vimos o ex-secretário da Segurança Pública de São Paulo Guilherme Derrite (PP-SP) se tornar o senador mais votado da história do país. O segundo lugar na história do Brasil também foi alterado, com o deputado estadual André do Prado (PL-SP) sendo eleito. Ambos entram na galeria como os senadores mais votados da história do país, mas quem está nesta lista?

Veja curiosidades sobre a história do Senado Federal 1 de 10

A quebra de recordes e os novos campeões de voto no Senado

Antes de o recorde ser batido, o nome que carregava esse selo de mais votado era o do ex-senador Aloysio Nunes Ferreira (PSB-SP), que recebeu 11.189.168 votos na eleição de 2010. Só a título de comparação, Derrite e André do Prado tiveram, respectivamente, 13.273.880 votos e 12.703.089 votos.

A lista ainda conta com nomes como o do ex-ministro da Saúde e ex-governador do estado de São Paulo José Serra (PSDB-SP) e o do agora deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP).

Veja a lista completa:

1º: Guilherme Derrite (PP-SP) em 2026 com 13.273.880 votos

2º: André do Prado (PL-SP) em 2026 com 12.703.089 votos

3º: Aloysio Nunes (PSDB-SP) em 2010 com 11.189.168 votos

4º: José Serra (PSDB-SP) em 2014 com 11.105.874 votos

5º: Marcos Pontes (PL-SP) em 2022 com 10.714.913 votos

6º: Aloizio Mercadante (PT-SP) em 2002 com 10,50 milhões de votos

7º: Major Olímpio (PSL-SP) em 2018 com 9,04 milhões de votos

8º: Eduardo Suplicy (PT-SP) em 2006 com 8,99 milhões de votos

9º: Marta Suplicy (PT-SP) em 2010 com 8,31 milhões de votos

Alguns senadores já trocaram de partido; a lista leva em conta a legenda à qual pertenciam no ano em que se elegeram.

Por que São Paulo domina?

Todos os nomes presentes na lista são, curiosamente, de São Paulo. Uma das coisas que explicam esse feito é que o estado paulista é o maior colégio eleitoral do país, com cerca de 34.104.226 de eleitoras e eleitores, o que significa 21,48% do total de eleitores do país.

Isso torna a comparação por voto absoluto, que é usada quando vamos listar os senadores, mais vantajosa para candidatos paulistas. Um número alto não significa necessariamente maior apoio proporcional em relação ao eleitorado do estado.

A título de comparação, para mostrar a distância que existe de São Paulo para os demais estados, Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país, com 16.377.659 de eleitores (10,32%). Nesta eleição, os senadores eleitos pelo estado mineiro tiveram: Domingos Sávio (PL-MG) com 4.965.692 votos e Marília Campos (PT-MG) com 3.984.339 votos.

Partidos que mais elegeram senadores em 2026

A apuração das urnas do primeiro turno da eleição de 2026 no domingo definiu 54 novos senadores no Brasil. Nesta eleição, em que cada eleitor votou em dois senadores, diferente de pleitos anteriores, dois terços das 81 vagas do Senado foram renovados.

Como partido, o PL sagrou-se o grande vencedor, tendo o maior número de eleitos: 19 ao todo. Com isso, passa a ter a maior bancada, com 28 senadores.

MDB e PT aparecem na sequência, com sete e seis eleitos, respectivamente. O PP, PSB, União Brasil e Novo tiveram três senadores eleitos cada.

O Republicanos, PSD, PSDB e Podemos conquistaram duas vagas cada e, fechando a lista, os partidos Rede e PDT elegeram um representante cada.