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Saiba quem são os 9 senadores mais votados da história do Brasil após recorde de Derrite e André do Prado

Com marca histórica nas urnas de 2026, candidatos paulistas ocupam todas as posições do ranking nacional de votação para o Senado

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 20:49

Senado Federal
Todos os nomes presentes na lista são, curiosamente, de São Paulo. Uma das coisas que explicam esse feito é que o estado paulista é o maior colégio eleitoral do país Crédito: Divulgação

Nas eleições de 2026, vimos o ex-secretário da Segurança Pública de São Paulo Guilherme Derrite (PP-SP) se tornar o senador mais votado da história do país. O segundo lugar na história do Brasil também foi alterado, com o deputado estadual André do Prado (PL-SP) sendo eleito. Ambos entram na galeria como os senadores mais votados da história do país, mas quem está nesta lista?

Veja curiosidades sobre a história do Senado Federal

Criado no Império, o Senado começou a funcionar em 1826 e completa 200 anos em 2026 por Divulgação
O Senado atualmente tem 81 integrantes, que representam os 26 estados e o DF. O tamanho do estado não determina número de cadeiras por Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil
Cada estado e o DF têm três senadores. Assim, a Bahia possui o mesmo número de representantes no Senado que São Paulo, o estado mais populoso do país por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Para ocupar uma cadeira no Senado, é preciso ter pelo menos 35 anos. A exigência também vale para os suplentes por Reprodução
O mandato de senador dura oito anos, o dobro do período de um deputado federal  por Ton Molina/Agência Senado
A cada quatro anos, o Senado renova alternadamente um terço (27 vagas) ou dois terços (54 vagas) de suas cadeiras por Foto: Marcos Oliveira/ Agência Brasil
Ex-presidente José Sarney teve cinco mandatos no Senado. Sua trajetória na Casa se estendeu por décadas, e ele  foi eleito quatro vezes para presidir a instituição por Arquivo/Agência Brasil
As primeiras mulheres eleitas diretamente ao Senado foram Júnia Marise (foto) e Marluce Pinto, em 1990 por Reprodução
Esse ano os eleitores escolhem dois senadores por estado e pelo DF. As outras 27 cadeiras pertencem aos parlamentares eleitos em 2022, cujos mandatos continuam até 2031 por Roque de Sá
A candidatura ao Senado é formada por uma chapa com um titular e dois suplentes. Eles são eleitos juntos, e os suplentes podem substituir o senador nas situações previstas em lei por Reprodução
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Criado no Império, o Senado começou a funcionar em 1826 e completa 200 anos em 2026 por Divulgação

A quebra de recordes e os novos campeões de voto no Senado

Antes de o recorde ser batido, o nome que carregava esse selo de mais votado era o do ex-senador Aloysio Nunes Ferreira (PSB-SP), que recebeu 11.189.168 votos na eleição de 2010. Só a título de comparação, Derrite e André do Prado tiveram, respectivamente, 13.273.880 votos e 12.703.089 votos.

A lista ainda conta com nomes como o do ex-ministro da Saúde e ex-governador do estado de São Paulo José Serra (PSDB-SP) e o do agora deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP).

Veja a lista completa:

1º: Guilherme Derrite (PP-SP) em 2026 com 13.273.880 votos

2º: André do Prado (PL-SP) em 2026 com 12.703.089 votos

3º: Aloysio Nunes (PSDB-SP) em 2010 com 11.189.168 votos

4º: José Serra (PSDB-SP) em 2014 com 11.105.874 votos

5º: Marcos Pontes (PL-SP) em 2022 com 10.714.913 votos

6º: Aloizio Mercadante (PT-SP) em 2002 com 10,50 milhões de votos

7º: Major Olímpio (PSL-SP) em 2018 com 9,04 milhões de votos

8º: Eduardo Suplicy (PT-SP) em 2006 com 8,99 milhões de votos

9º: Marta Suplicy (PT-SP) em 2010 com 8,31 milhões de votos

Alguns senadores já trocaram de partido; a lista leva em conta a legenda à qual pertenciam no ano em que se elegeram.

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Por que São Paulo domina?

Todos os nomes presentes na lista são, curiosamente, de São Paulo. Uma das coisas que explicam esse feito é que o estado paulista é o maior colégio eleitoral do país, com cerca de 34.104.226 de eleitoras e eleitores, o que significa 21,48% do total de eleitores do país.

Isso torna a comparação por voto absoluto, que é usada quando vamos listar os senadores, mais vantajosa para candidatos paulistas. Um número alto não significa necessariamente maior apoio proporcional em relação ao eleitorado do estado.

A título de comparação, para mostrar a distância que existe de São Paulo para os demais estados, Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país, com 16.377.659 de eleitores (10,32%). Nesta eleição, os senadores eleitos pelo estado mineiro tiveram: Domingos Sávio (PL-MG) com 4.965.692 votos e Marília Campos (PT-MG) com 3.984.339 votos.

Partidos que mais elegeram senadores em 2026

A apuração das urnas do primeiro turno da eleição de 2026 no domingo definiu 54 novos senadores no Brasil. Nesta eleição, em que cada eleitor votou em dois senadores, diferente de pleitos anteriores, dois terços das 81 vagas do Senado foram renovados.

Como partido, o PL sagrou-se o grande vencedor, tendo o maior número de eleitos: 19 ao todo. Com isso, passa a ter a maior bancada, com 28 senadores.

MDB e PT aparecem na sequência, com sete e seis eleitos, respectivamente. O PP, PSB, União Brasil e Novo tiveram três senadores eleitos cada.

O Republicanos, PSD, PSDB e Podemos conquistaram duas vagas cada e, fechando a lista, os partidos Rede e PDT elegeram um representante cada.

Senadores eleitos em 2026

Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL) se juntam à senadora Damares Alves (Republicanos) na bancada do DF no Senado por Divulgação
Filipe Barros e Deltan Dallagnol foram eleitos senadores pelo Paraná por Câmara dos Deputados
Rui Costa e Jaques Wagner, ambos do PT, foram eleitos senadores pela Bahia por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil | Betto JR./CORREIO
No ES, Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos) são eleitos para o Senado por Reprodução
Fernando Máximo e Bruno Scheid são eleitos senadores por Rondônia por Reprodução
Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT), candidatos ao governo do Distrito Federal por Reprodução
Derrite e André do Prado (PL) eleitos para o Senado por São Paulo por Lula Marques/Agência Senado
Márcio Bittar e Mara Rocha são eleitos senadores pelo Acre por Reprodução
Santa Catarina elege Carol de Toni e Carlos Bolsonaro para o Senado Federal por Arte/Metrópoles
Tocantins: Eduardo Gomes e Alexandre Guimarães são eleitos senadores por Geraldo Magela via Agência Senado/ Pablo Valadares via Câmara dos Deputados
Nicoletti e Teresa Surita são eleitos senadores por Roraima por Reprodução
Mato Grosso elege Mauro Mendes e Zé Medeiros para o Senado Federal por Geraldo Magela/Agência Senado/Pedro França/Agência Senado
Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT) se elegeram senadores por Pernambuco por Reprodução
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Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL) se juntam à senadora Damares Alves (Republicanos) na bancada do DF no Senado por Divulgação

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Brasil Politica Senado Federal Eleições 2026 Senadores Eleitos em 2026

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