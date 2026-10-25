ELEIÇÕES

Saiba quem venceu no 2º turno entre Flávio e Lula em Taiwan

Cerca de 1 milhão de brasileiros que vivem no exterior estão aptos a votar neste segundo turno

Millena Marques

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 16:28

Flávio Bolsonaro e Lula durante entrevistas à TV Globo Crédito: Manoella Mello/TV Globo

O candidato Flávio Bolsonaro (PL) venceu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições em Taiwan, de acordo com os boletins de urna disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste domingo (25), no segundo turno das eleições de 2026.

O candidato do PL recebeu 130 (58,04%) votos, enquanto Lula teve 94 (41,96%).

Cerca de 1 milhão de brasileiros que vivem no exterior estão aptos a votar neste segundo turno. A votação ocorre em 186 cidades de mais de cem países.

Presidente, governador, senador e deputado: saiba o que cada um pode fazer 1 de 5