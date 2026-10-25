ELEIÇÕES

Saiba quem venceu no 2º turno entre Flávio e Lula na China

Cerca de 1 milhão de brasileiros que vivem no exterior estão aptos a votar neste segundo turno

Millena Marques

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 15:28

Os candidatos a presidência da república 2026 Lula e Flávio Bolsonaro Crédito: Lula Oficial e Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu Flávio Bolsonaro (PL) nas eleições na China, de acordo com os boletins de urna disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste domingo (25), no segundo turno das eleições de 2026.

O candidato petista recebeu 502 (65,28%) votos, enquanto Flávio teve 267 (34,72). No primeiro turno, o presidente recebeu 367 votos, ante 204 do bolsonarista.

Presidente, governador, senador e deputado: saiba o que cada um pode fazer 1 de 5

Cerca de 1 milhão de brasileiros que vivem no exterior estão aptos a votar neste segundo turno. A votação ocorre em 186 cidades de mais de cem países.