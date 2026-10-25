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Millena Marques
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 15:38
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu Flávio Bolsonaro (PL) nas eleições na Coreia do Sul, de acordo com os boletins de urna disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste domingo (25), no segundo turno das eleições de 2026.
O candidato petista recebeu 148 (64,35%) votos, enquanto Flávio teve 82 (35,65%).
Cerca de 1 milhão de brasileiros que vivem no exterior estão aptos a votar neste segundo turno. A votação ocorre em 186 cidades de mais de cem países.
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O resultado final da eleição presidencial só será divulgado após a apuração no Brasil, que começa às 17h (horário de Brasília). O presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, prevê que o resultado seja anunciado até as 21h.