ELEIÇÕES

Saiba quem venceu no 2º turno entre Flávio e Lula na França

Cerca de 1 milhão de brasileiros que vivem no exterior estão aptos a votar neste segundo turno

Millena Marques

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 16:48

Lula e Flávio Bolsonaro Crédito: SEAUD/PR e Vittor Sales/Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o candidato Flávio Bolsonaro (PL) nas eleições na França, de acordo com os boletins de urna disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste domingo (25), no segundo turno das eleições de 2026.

O candidato do PT recebeu 10.676 (83,96%%) votos, enquanto Flávio teve 2.039 (16,04%).

Cerca de 1 milhão de brasileiros que vivem no exterior estão aptos a votar neste segundo turno. A votação ocorre em 186 cidades de mais de cem países.

Presidente, governador, senador e deputado: saiba o que cada um pode fazer 1 de 5