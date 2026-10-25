ELEIÇÕES

Saiba quem venceu no 2º turno entre Flávio e Lula na Singapura

Cerca de 1 milhão de brasileiros que vivem no exterior estão aptos a votar neste segundo turno

Millena Marques

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 16:07

Lula e Flávio Bolsonaro Crédito: Reprodução e Jefferson Rudy/Agência Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o candidato Flávio Bolsonaro (PL) nas eleições na Singapura, de acordo com os boletins de urna disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste domingo (25), no segundo turno das eleições de 2026.

O presidente recebeu 213 (63,78%) votos, enquanto Flávio teve 121 (36,22%). No primeiro turno, Lula recebeu 190, ante 92 do bolsonarista.

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Cerca de 1 milhão de brasileiros que vivem no exterior estão aptos a votar neste segundo turno. A votação ocorre em 186 cidades de mais de cem países.