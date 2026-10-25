ELEIÇÕES

Saiba quem venceu no 2º turno entre Flávio e Lula nas Filipinas

Cerca de 1 milhão de brasileiros que vivem no exterior estão aptos a votar neste segundo turno

Millena Marques

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 15:45

Flávio Bolsonaro e Lula Crédito: Reprodução

O candidato Flávio Bolsonaro (PL) venceu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições nas Filipinas, de acordo com os boletins de urna disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste domingo (25), no segundo turno das eleições de 2026.

O candidato bolsonarista recebeu 39 (59%%) votos, enquanto Lula teve 27 (40,91%).

Cerca de 1 milhão de brasileiros que vivem no exterior estão aptos a votar neste segundo turno. A votação ocorre em 186 cidades de mais de cem países.

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