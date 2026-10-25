ELEIÇÕES

Saiba quem venceu o 2º turno entre Flávio Bolsonaro e Lula na Austrália

Cerca de 1 milhão de brasileiros que vivem no exterior estão aptos a votar neste segundo turno

Millena Marques

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 14:45

Lula e Flávio Bolsonaro Crédito: Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu Flávio Bolsonaro (PL) nas eleições na Austrália, de acordo com os boletins de urna disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste domingo (25), no segundo turno das eleições de 2026.

O candidato petista recebeu 6.017 votos, enquanto Flávio teve 3.465. No primeiro turno, o presidente havia recebido 4.562 votos, enquanto seu adversário somou 2.579.

Cerca de 1 milhão de brasileiros que vivem no exterior estão aptos a votar neste segundo turno. A votação ocorre em 186 cidades de mais de cem países.

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