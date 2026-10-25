ELEIÇÕES

Saiba quem venceu o 2º turno entre Flávio Bolsonaro e Lula na Nova Zelândia

Cerca de 1 milhão de brasileiros que vivem no exterior estão aptos a votar neste segundo turno

Millena Marques

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 15:06

Flávio Bolsonaro e Lula Crédito: Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu Flávio Bolsonaro (PL) nas eleições na Nova Zelândia, de acordo com os boletins de urna disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste domingo (25), no segundo turno das eleições de 2026.

O candidato petista recebeu 418 (80,54%) votos, enquanto Flávio teve 101 (19,46%). No primeiro turno deste ano, o presidente havia recebido 234 votos, ante 64 do bolsonarista.

Cerca de 1 milhão de brasileiros que vivem no exterior estão aptos a votar neste segundo turno. A votação ocorre em 186 cidades de mais de cem países.

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