ELEIÇÕES

Saiba quem venceu o 2º turno entre Flávio Bolsonaro e Lula no Japão

Cerca de 1 milhão de brasileiros que vivem no exterior estão aptos a votar neste segundo turno

Millena Marques

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 14:24

Lula e Flávio Bolsonaro Crédito: Divulgação

Flávio Bolsonaro (PL) venceu as eleições no Japão, de acordo com os boletins de urna disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste domingo (25), no segundo turno das eleições de 2026.

O candidato bolsonarista recebeu 28.538 votos (80,08%), enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve 7.098 votos (19,92%).

Em comparação com o primeiro turno, os dois candidatos ampliaram suas votações. No dia 4 de outubro, Flávio recebeu 24.601 votos, contra 5.234 de Lula.

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Cerca de 1 milhão de brasileiros que vivem no exterior estão aptos a votar neste segundo turno. A votação ocorre em 186 cidades de mais de cem países.