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Salto para 33 milhões de faltosos no dia da votação expõe barreiras sociais e desinteresse pelo voto

Fatores como renda e baixa escolaridade sustentam uma curva ascendente de não comparecimento que desafia a representatividade da democracia brasileira

Matheus Marques

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 13:00

O comportamento eleitoral em territórios-chave e centros urbanos atua como um termômetro indispensável para compreender as tendências de um pleito e a dinâmica de apuração dos votos. Crédito: Crédito: Ilustração, IA / Gemini

Com a aproximação do pleito de outubro, a corrida eleitoral passa a ser fortemente influenciada pelas desigualdades que afastam o cidadão das zonas de votação. Os dados consolidados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam que a abstenção se firmou como uma das mais consistentes tendências nas eleições presidenciais do país nas últimas duas décadas, impulsionada em grande parte por fatores de renda e instrução formal.

A evolução histórica revela a dimensão desse distanciamento: entre 2006 e 2022, o número de eleitores faltosos saltou de 21 milhões para 33 milhões. Na eleição de quatro anos atrás, o país registrou o recorde de 20,95% de abstenções, o que representou um aumento de 2 milhões de pessoas ausentes em relação a 2018.

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O peso da escolaridade e do medo de se posicionar

As causas mapeadas pelo TSE revelam que o absenteísmo está diretamente associado a problemas socioeconômicos. Na votação de 2022, cerca de 55% das pessoas que se abstiveram tinham apenas o Ensino Fundamental completo.

Somado ao fator renda, o ambiente de polarização também inibe o exercício do voto. Pesquisa encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública identificou que o medo de dar declarações ou de se posicionar politicamente afetou principalmente:

Mulheres: 71,8%

População negra: 73%

Eleitores de classes mais baixas: 71,5%

Projeções para 2026 e o impacto nos polos políticos

Para o pleito deste ano, o TSE contabiliza cerca de 158 milhões de eleitores aptos a votar, um crescimento de 1,46% na comparação com os 156,4 milhões de 2022. Contudo, a expansão da base de votantes não garante mais presença. Caso o índice mantenha a trajetória de crescimento das últimas décadas, o Brasil pode alcançar a marca de 35 milhões de abstenções neste ano.

Sob a ótica de Arthur Wittenberg, professor de Políticas Públicas do Ibmec-DF, a ausência de comparência afeta os espectros políticos de maneiras distintas:

“A direita costuma ver o fenômeno com menos preocupação porque seu eleitor tende a faltar menos às urnas, embora seja mais difícil de mobilizar. Já o eleitor da esquerda, em geral de menor renda e escolaridade, apresenta taxas maiores de ausência, mas reage mais facilmente à mobilização”, destacou o especialista.

Recorte regional das ausências