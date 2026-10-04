DA CÂMARA PARA O SENADO

Sanderson e Marcel van Hattem são eleitos senadores pelo Rio Grande do Sul

Candidatos do PL e do Novo ficaram praticamente empatados, com cerca de 30% dos votos cada, e conquistaram as duas vagas em disputa

Thais Borges

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 20:57

Sanderson (PL) e Marcel van Hattem (Novo) foram eleitos senadores pelo Rio Grande do Sul Crédito: Divulgação

Os candidatos Sanderson (PL) e Marcel van Hattem (Novo) foram eleitos senadores pelo estado do Rio Grande do Sul na noite deste domingo (4).

Com 99,35% das urnas apuradas, os dois tinham 3.434.779 votos (30,12%) e 3.431.405 votos (30,09%), pouco antes das 21h. Os dois cumpriram mandatos como deputados federais e se lançaram ao Senado.

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Manuela D’ávila (Psol) tinha alcançado 17,06% dos votos, enquanto Pimenta (PT) tinha 16,3%. Os candidatos Rigotto (MDB) e Frederico Antunes (PSD) tiveram 3,67% e 1,95%, respectivamente.