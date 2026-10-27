POLÍTICA

Sandro Régis acusa esquerda de politizar tema dos ônibus e cobra explicações sobre transporte metropolitano e ferry-boat

O parlamentar acusou adversários da Prefeitura de explorar politicamente o episódio e questionou a ausência de cobranças ao governo estadual sobre reclamações envolvendo os ônibus metropolitanos e o sistema ferry-boat

Pombo Correio

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 12:14

O deputado estadual Sandro Régis criticou a exploração "irresponsável" do episódio para fins políticos Crédito: Divulgação/ALBA

O deputado estadual Sandro Régis (União Brasil) criticou, nesta terça-feira (27), a postura de políticos da esquerda diante da situação do transporte público de Salvador durante o segundo turno das eleições presidenciais, no último domingo (25). O parlamentar acusou adversários da Prefeitura de explorar politicamente o episódio e questionou a ausência de cobranças ao governo estadual sobre reclamações envolvendo os ônibus metropolitanos e o sistema ferry-boat no dia da votação.

“É impressionante como determinados políticos da esquerda tentam explorar esse episódio de maneira irresponsável, com acusações mentirosas contra a Prefeitura, mas ficam em silêncio quando os problemas envolvem o governo estadual. Não vi essas mesmas pessoas cobrando explicações sobre os ônibus metropolitanos que ficaram nos pátios ou sobre as longas filas no ferry-boat. Parece que o interesse não é garantir o transporte da população, mas apenas tirar proveito político da situação”, afirmou Régis.

Novos ônibus foram vandalizados após entrega 1 de 4

O parlamentar também questionou a ausência de manifestações de políticos da esquerda sobre imagens que, segundo ele, mostram pessoas ligadas ao Sindicato dos Rodoviários colocando adesivos com o número 13, utilizado pela campanha do PT, em ônibus do transporte coletivo de Salvador.

“Cadê a indignação dessas pessoas com as imagens de ônibus sendo adesivados com propaganda eleitoral irregular, cometendo crime eleitoral? Por que ninguém cobra explicações do sindicato? Não se pode fechar os olhos para uma irregularidade e, ao mesmo tempo, tentar criminalizar a Prefeitura por um problema operacional causado por essa atuação de pessoas ligadas ao sindicato”, declarou.

Sandro Régis também chamou atenção para imagens que circularam nas redes sociais mostrando pátios com ônibus metropolitanos estacionados no dia do segundo turno, além de relatos de passageiros sobre dificuldades para utilizar o serviço. O parlamentar também citou reclamações de usuários do sistema ferry-boat, que registrou relatos de longas filas e atrasos no domingo. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram passageiros insatisfeitos com as condições de atendimento.

Ele também defendeu a atuação da Prefeitura de Salvador e destacou que, segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), a operação do segundo turno foi planejada com a mesma frota disponibilizada no primeiro turno, quando não foram registrados problemas significativos.

O parlamentar também citou os dados de comparecimento eleitoral em Salvador. No primeiro turno, a abstenção foi de 20,14%, com 393.886 eleitores ausentes. No segundo, caiu para 15,77%, com 308.402 ausências, uma redução de 4,37 pontos percentuais. Ao todo, 85.476 eleitores a mais compareceram às urnas na capital baiana.