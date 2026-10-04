ELEIÇÕES

Santinho traz foto de candidato ao governo e número de adversário; Justiça Eleitoral é acionada

Material encontrado em Nova Iguaçu traz foto de Eduardo Paes acompanhada do número 22, que pertence a Douglas Ruas

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 16:40

Santinhos com a foto de Eduardo Paes e o número errado Crédito: Reprodução

A campanha de Eduardo Paes (PSD) acionou a Justiça Eleitoral após santinhos com a foto do candidato ao governo do Rio de Janeiro serem distribuídos com o número errado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O material traz a imagem de Paes acompanhada do número 22, que pertence ao candidato Douglas Ruas (PL). O número correto de Paes é 55.

Imagens dos panfletos começaram a circular nas redes sociais neste domingo (4), dia do primeiro turno das eleições. Os registros mostram exemplares do material espalhados pelas ruas de Nova Iguaçu.

O que pode e o que é proibido no dia da eleição 1 de 8

A coligação de Paes, "Juntos para Mudar, Coragem para Reconstruir", informou que apresentou uma representação formal ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) e pediu a presença de fiscais para verificar o caso.

"Inicialmente, os panfletos foram distribuídos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Fiscais do TRE-RJ já foram acionados para verificar o ocorrido", informou a campanha.

O caso também levou a campanha de Douglas Ruas a anunciar que acionará a Justiça Eleitoral. A equipe do candidato afirmou considerar que ele também foi prejudicado pela associação de seu número à imagem de Paes e pediu que a origem do material seja investigada.

"Essa associação é um desserviço à democracia, pois confunde os eleitores, embaralha o posicionamento de candidatos adversários e pode arranhar a imagem de ambos. É preciso que o caso seja investigado e esclarecido, com a punição exemplar dos responsáveis", destacou.

Quem produziu os panfletos?

Até o momento, não foi identificado quem produziu ou distribuiu os santinhos. Também não há confirmação de que o material tenha sido confeccionado por qualquer uma das campanhas envolvidas.

O TRE-RJ enviou fiscais a Nova Iguaçu para verificar a denúncia apresentada pela coligação de Paes. A apuração deverá esclarecer as circunstâncias da produção e da distribuição dos panfletos.