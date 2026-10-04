Santinho traz foto de candidato ao governo e número de adversário; Justiça Eleitoral é acionada

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Giuliana Mancini
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 16:40
A campanha de Eduardo Paes (PSD) acionou a Justiça Eleitoral após santinhos com a foto do candidato ao governo do Rio de Janeiro serem distribuídos com o número errado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O material traz a imagem de Paes acompanhada do número 22, que pertence ao candidato Douglas Ruas (PL). O número correto de Paes é 55.
Imagens dos panfletos começaram a circular nas redes sociais neste domingo (4), dia do primeiro turno das eleições. Os registros mostram exemplares do material espalhados pelas ruas de Nova Iguaçu.
O que pode e o que é proibido no dia da eleição
A coligação de Paes, "Juntos para Mudar, Coragem para Reconstruir", informou que apresentou uma representação formal ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) e pediu a presença de fiscais para verificar o caso.
"Inicialmente, os panfletos foram distribuídos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Fiscais do TRE-RJ já foram acionados para verificar o ocorrido", informou a campanha.
O caso também levou a campanha de Douglas Ruas a anunciar que acionará a Justiça Eleitoral. A equipe do candidato afirmou considerar que ele também foi prejudicado pela associação de seu número à imagem de Paes e pediu que a origem do material seja investigada.
"Essa associação é um desserviço à democracia, pois confunde os eleitores, embaralha o posicionamento de candidatos adversários e pode arranhar a imagem de ambos. É preciso que o caso seja investigado e esclarecido, com a punição exemplar dos responsáveis", destacou.
Quem produziu os panfletos?
Até o momento, não foi identificado quem produziu ou distribuiu os santinhos. Também não há confirmação de que o material tenha sido confeccionado por qualquer uma das campanhas envolvidas.
O TRE-RJ enviou fiscais a Nova Iguaçu para verificar a denúncia apresentada pela coligação de Paes. A apuração deverá esclarecer as circunstâncias da produção e da distribuição dos panfletos.
Nas redes sociais, uma eleitora que encontrou os materiais afirmou que eles teriam sido feitos para confundir os eleitores. A publicação, no entanto, não identifica quem estaria por trás da produção ou da distribuição dos impressos.