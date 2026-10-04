Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Santinho traz foto de candidato ao governo e número de adversário; Justiça Eleitoral é acionada

Material encontrado em Nova Iguaçu traz foto de Eduardo Paes acompanhada do número 22, que pertence a Douglas Ruas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 16:40

Santinhos com a foto de Eduardo Paes e o número errado
Santinhos com a foto de Eduardo Paes e o número errado Crédito: Reprodução

A campanha de Eduardo Paes (PSD) acionou a Justiça Eleitoral após santinhos com a foto do candidato ao governo do Rio de Janeiro serem distribuídos com o número errado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O material traz a imagem de Paes acompanhada do número 22, que pertence ao candidato Douglas Ruas (PL). O número correto de Paes é 55.

Imagens dos panfletos começaram a circular nas redes sociais neste domingo (4), dia do primeiro turno das eleições. Os registros mostram exemplares do material espalhados pelas ruas de Nova Iguaçu.

O que pode e o que é proibido no dia da eleição

O respeito aos limites legais entre propaganda vedada e liberdade de expressão garante a segurança e a transparência da votação por Tomaz Silva/Agência Brasil
O monitoramento constante das autoridades policiais visa coibir crimes eleitorais e prisões em flagrante durante o dia do pleito por Paulo Pinto/Agencia Brasil
Os canais oficiais de denúncia e o aplicativo Pardal funcionam como ferramentas essenciais para o registro de irregularidades por Ira Romão/Agência Mural
As penalidades previstas para quem infringe a lei incluem detenção, prestação de serviços e multas financeiras expressivas por Geraldo Magela/Agência Senado
A legislação assegura ao cidadão o direito inviolável à manifestação individual e silenciosa com broches ou adesivos por Fernando Frazão/Agência Brasil
A proibição de propaganda nas ruas abrange tanto a abordagem direta aos eleitores quanto a distribuição de panfletos por Edilson Rodrigues/Agência Senado
A fiscalização rigorosa da Justiça Eleitoral busca coibir práticas ilegais e garantir a lisura do pleito em todo o país por Divulgação/TRE-AM
O uso de redes sociais e internet segue sob regras rígidas com vedação absoluta para novos impulsionamentos no dia da votação por Elza Fiúza/Agência Brasil
1 de 8
O respeito aos limites legais entre propaganda vedada e liberdade de expressão garante a segurança e a transparência da votação por Tomaz Silva/Agência Brasil

A coligação de Paes, "Juntos para Mudar, Coragem para Reconstruir", informou que apresentou uma representação formal ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) e pediu a presença de fiscais para verificar o caso.

"Inicialmente, os panfletos foram distribuídos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Fiscais do TRE-RJ já foram acionados para verificar o ocorrido", informou a campanha.

O caso também levou a campanha de Douglas Ruas a anunciar que acionará a Justiça Eleitoral. A equipe do candidato afirmou considerar que ele também foi prejudicado pela associação de seu número à imagem de Paes e pediu que a origem do material seja investigada.

"Essa associação é um desserviço à democracia, pois confunde os eleitores, embaralha o posicionamento de candidatos adversários e pode arranhar a imagem de ambos. É preciso que o caso seja investigado e esclarecido, com a punição exemplar dos responsáveis", destacou.

Quem produziu os panfletos?

Até o momento, não foi identificado quem produziu ou distribuiu os santinhos. Também não há confirmação de que o material tenha sido confeccionado por qualquer uma das campanhas envolvidas.

O TRE-RJ enviou fiscais a Nova Iguaçu para verificar a denúncia apresentada pela coligação de Paes. A apuração deverá esclarecer as circunstâncias da produção e da distribuição dos panfletos.

Nas redes sociais, uma eleitora que encontrou os materiais afirmou que eles teriam sido feitos para confundir os eleitores. A publicação, no entanto, não identifica quem estaria por trás da produção ou da distribuição dos impressos.

Leia mais

Imagem - Giovanna Lancellotti presencia morte de eleitor durante votação e desabafa: 'Atendimento médico demorou 1h30 para chegar'

Giovanna Lancellotti presencia morte de eleitor durante votação e desabafa: 'Atendimento médico demorou 1h30 para chegar'

Imagem - Erika Hilton recebe ameaça de morte e, por segurança, muda planos para votar

Erika Hilton recebe ameaça de morte e, por segurança, muda planos para votar

Imagem - Caos eleitoral: brasileiros chegam para votar e descobrem que título foi transferido para outro país

Caos eleitoral: brasileiros chegam para votar e descobrem que título foi transferido para outro país

Tags:

Eleições

Mais recentes

Imagem - Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real da votação em todo o Brasil

Eleições 2026: acompanhe a apuração em tempo real da votação em todo o Brasil
Imagem - Eleitor é preso após agredir verbalmente mesárias na Bahia

Eleitor é preso após agredir verbalmente mesárias na Bahia
Imagem - Seleção Brasileira perderá 1° turno das eleições após amistoso na Índia

Seleção Brasileira perderá 1° turno das eleições após amistoso na Índia