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Santinhos gigantes e jingles repetitivos ganham força em campanhas que precisam alcançar um eleitorado com baixa escolaridade

Com cerca de 1,1 milhão de pessoas analfabetas com 15 anos ou mais, a Bahia concentra 13,7% dos brasileiros que não sabem ler e escrever; para esse público, o voto é facultativo

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 08:10

O uso de redes sociais e internet segue sob regras rígidas com vedação absoluta para novos impulsionamentos no dia da votação
O uso de redes sociais e internet segue sob regras rígidas com vedação absoluta para novos impulsionamentos no dia da votação Crédito: Elza Fiúza/Agência Brasil

A Bahia tinha cerca de 1,1 milhão de pessoas de 15 anos ou mais que não sabiam ler e escrever em 2025, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número representa 13,7% dos 8,4 milhões de analfabetos registrados no país e corresponde a uma taxa de analfabetismo de 9,5% no estado, quase o dobro da média nacional, de 4,9%.

Urna eletrônica em votação na seção eleitoral

Saltos nos placares e alterações rápidas no início da noite costumam gerar dúvidas no eleitorado por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
O avanço veloz da contagem reflete o trajeto percorrido pelo voto até o sistema central por Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
O Tribunal Superior Eleitoral valida cada arquivo criptografado antes de somá-lo ao total por TON MOLINA / FOTOARENA / ESTADÃO CONTEÚDO
Cada equipamento emite o Boletim de Urna ao término do período de votação por TSE
Regiões isoladas dependem de antenas de satélite ou redes móveis instáveis para envio por Divulgação/TSE
Zonas urbanas transmitem dados de maneira mais rápida devido à agilidade da internet por Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
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Saltos nos placares e alterações rápidas no início da noite costumam gerar dúvidas no eleitorado por (Foto: Ilustração, IA. gemini)

O dado populacional não equivale ao número de eleitores analfabetos. Pela Constituição Federal, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para pessoas analfabetas. Isso significa que quem está nessa condição pode votar, mas não é obrigado a comparecer às urnas.

Campanhas eleitorais e comunicação visual

Em campanhas eleitorais, recursos visuais e sonoros fazem parte das estratégias utilizadas para apresentar candidatos e números ao eleitorado. Santinhos com fotografias, números em destaque, carros de som, jingles e outras formas de comunicação podem complementar a propaganda tradicional e alcançar públicos com diferentes níveis de escolaridade.

Os jingles, em particular, são estudados como ferramentas de comunicação política por combinar letra, música, ritmo e repetição. Pesquisas acadêmicas apontam que esse formato pode contribuir para a construção da imagem de candidatos e para a comunicação de suas mensagens durante as campanhas.

A existência de uma população numerosa com baixa escolaridade, porém, não permite concluir, por si só, que determinadas estratégias de campanha sejam utilizadas especificamente para conquistar eleitores analfabetos. Para estabelecer essa relação, seria necessário analisar campanhas e municípios específicos e ouvir profissionais responsáveis pela comunicação eleitoral.

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Um eleitorado que não é obrigado a votar

O caráter facultativo do voto diferencia os eleitores analfabetos dos demais cidadãos adultos. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mesmo quando deixam de votar, pessoas analfabetas permanecem em situação regular perante a Justiça Eleitoral, desde que estejam nessa condição registrada no cadastro.

A Bahia também está entre os maiores colégios eleitorais do país. Nas Eleições 2026, o estado tem 11.321.005 eleitores aptos a votar, segundo o TSE. Esse número, entretanto, não pode ser comparado diretamente aos 1,1 milhão de analfabetos estimados pelo IBGE, porque as duas estatísticas utilizam universos e critérios diferentes.

Tags:

Eleição Interior Voto Urnas Eletrônicas

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