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Sargento da PM passa mal e morre em fila de votação na Bahia

Venícius Rodrigues dos Santos, de 50 anos, morreu neste domingo (25)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 12:51

Sargento da PM passa mal e morre em fila de votação na Bahia
Sargento da PM passa mal e morre em fila de votação na Bahia Crédito: Reprodução / Redes sociais

Um sargento da Polícia Militar da Bahia (PMBA) morreu na manhã deste domingo (25), após sofrer um mal súbito enquanto aguardava na fila para votar em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. Ele foi identificado como Venícius Rodrigues dos Santos, de 50 anos.

Segundo a corporação, o militar era lotado na Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Sudoeste e fazia parte da turma de 2003.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia lamentou a morte do sargento e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas do policial. “Nesse momento de dor, a corporação se solidariza com os familiares, amigos e colegas do sargento Venícius”, declarou a PMBA.

Veja o resultado de cada candidato ligado ao esporte nas eleições 2026

Amazonas | Rozenha (presidente da Federação Amazonense) – Deputado estadual – PSD – 62.201 votos – REELEITO por Divulgação
Bahia | Marcone Amaral (ex-zagueiro do Vitória e ex-prefeito de Itajuípe) – Deputado estadual – PSD – 8.159 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Bahia | Bobô (ídolo do Bahia, campeão brasileiro em 1988) – Deputado estadual – PCdoB – 70.898 votos – REELEITO por Reprodução
Distrito Federal | Washington Coração Valente (ex-atacante de Fluminense, Athletico-PR, São Paulo e Seleção Brasileira) – Deputado federal – MDB – 7.503 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Distrito Federal | Marcelinho Carioca (ídolo do Corinthians) – Deputado distrital – Republicanos – 2.494 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Distrito Federal | Leila do Vôlei (ex-jogadora da Seleção Brasileira de vôlei) – Senado – PDT – 686.340 votos – NÃO REELEITA por Pedro França/Agência Senado
Mato Grosso | Nelson Ferreira Júnior (ex-atleta do atletismo) – Senado – Agir – 5.563 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Minas Gerais | Alexandre Kalil (ex-presidente do Atlético-MG) – Governador – PDT – 403.466 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Minas Gerais | Maurício do Vôlei (ex-jogador de vôlei, campeão olímpico) – Deputado federal – PL – 16.122 votos – NÃO REELEITO por FIVB
Minas Gerais | Sérgio Santos Rodrigues (ex-dirigente do Cruzeiro) – Deputado federal – PRD – 20.279 votos – NÃO ELEITO por Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Minas Gerais | João Leite (ex-goleiro do Atlético-MG) – Deputado federal – PSDB – 12.771 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Pará | Alberto Maia (ex-presidente do Paysandu) – Deputado estadual – PSD – 2.055 votos – NÃO ELEITO por Luís Totti/Paysandu
Pará | Tonhão do Leão (dirigente do Remo) – Deputado estadual – MDB – 1.576 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Paraná | Dani Pato (ex-jogadora de futebol com passagem pelo Santos) – Deputada estadual – MDB – 4.154 votos – NÃO ELEITA por Pedro Ernesto Guerra Azevedo / Santos
Paraná | Perdigão (ex-meia de Paraná Clube e Internacional, campeão mundial pelo Inter) – Deputado estadual – Rede – 1.646 votos – NÃO ELEITO por Reprodução
Paraná | Henrique Dias (ex-atacante do Coritiba) – Deputado federal – PSDB – 321 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Pernambuco | Flávio Caça Rato (ex-atacante do Santa Cruz) – Deputado federal – MDB – 5.062 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Piauí | Sarah Menezes (ex-judoca, campeã olímpica em 2012) – Deputada federal – MDB – 10.516 votos – NÃO ELEITA por Divulgação/COB
Rio de Janeiro | Edmundo (ídolo do Vasco, com passagens por Palmeiras e Seleção Brasileira) – Deputado federal – PSDB – 35.725 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Rio de Janeiro | Marcos Braz (ex-dirigente do Flamengo) – Deputado federal – PSDB – 18.305 votos – NÃO ELEITO por Alexandre Vidal/Flamengo
Rio de Janeiro | Luiz Lima (ex-nadador) – Deputado federal – Novo – 79.249 votos – REELEITO por Reprodução
Rio de Janeiro | Eduardo Bandeira de Mello (ex-presidente do Flamengo) – Deputado federal – PV – 37.535 votos – NÃO REELEITO por Divulgação
Rio de Janeiro | Donizete Pantera (ex-atacante do Botafogo) – Deputado estadual – PL – 4.884 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Rio Grande do Sul | Danrlei (ex-goleiro e ídolo do Grêmio) – Deputado federal – PSD – 105.079 votos – REELEITO por Divulgação
Rio Grande do Sul | Cleo Hickmann (ex-meia-atacante de Internacional, Palmeiras, Flamengo e Sport) – Deputado federal – PDT – 412 votos – NÃO ELEITO por Reprodução
São Paulo | Luis Fabiano (ídolo do São Paulo e ex-atacante da Seleção Brasileira) – Deputado federal – MDB – 9.613 votos – NÃO ELEITO por Reprodução/Youtube
São Paulo | Alexandre Finazzi (ex-atacante de Corinthians, Fortaleza, Ponte Preta e Goiás) – Deputado federal – MDB – 1.069 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
São Paulo | Douglas Viegas (ex-jogador de basquete) – Deputado federal – Podemos – 26.579 votos – NÃO ELEITO por Reprodução
São Paulo | Débora Rodrigues (pilota de automobilismo) – Deputada federal – PSD – 891 votos – NÃO ELEITA por Divulgação
São Paulo | Dinei (ex-atacante do Corinthians) – Deputado estadual – Avante – 6.338 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
São Paulo | Goleiro Sérgio (ex-goleiro do Palmeiras, campeão da Libertadores de 1999) – Deputado estadual – Solidariedade – 9.565 votos – NÃO ELEITO por Reprodução
São Paulo | Altobeli Silva (ex-atleta do atletismo, olímpico na Rio 2016) – Deputado estadual – União – 5.192 votos – NÃO ELEITO por Wander Roberto/COB
São Paulo | Felipe Sertanejo (ex-lutador de MMA) – Deputado estadual – PL – 138.277 votos – ELEITO por Divulgação/UFC
São Paulo | Felipe Franco (fisiculturista) – Deputado estadual – União – 59.518 votos – NÃO REELEITO por Divulgação
Tocantins | Vanderlei Luxemburgo (ex-técnico da Seleção Brasileira) – Senado – Podemos – 67.987 votos (4,11%, 7º lugar) – NÃO ELEITO por Divulgação
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Amazonas | Rozenha (presidente da Federação Amazonense) – Deputado estadual – PSD – 62.201 votos – REELEITO por Divulgação

A reportagem procurou o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) para obter mais detalhes e aguarda retorno.

Veja nota completa da PM-BA:

A Polícia Militar da Bahia lamenta a morte do sargento Venícius Rodrigues dos Santos, da turma de 2003, lotado na Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Sudoeste, que sofreu um mal súbito em Vitória da Conquista.

Nesse momento de dor, a corporação se solidariza com os familiares, amigos e colegas do sargento Venícius.

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