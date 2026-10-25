LUTO

Sargento da PM passa mal e morre em fila de votação na Bahia

Venícius Rodrigues dos Santos, de 50 anos, morreu neste domingo (25)

Esther Morais

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 12:51

Sargento da PM passa mal e morre em fila de votação na Bahia Crédito: Reprodução / Redes sociais

Um sargento da Polícia Militar da Bahia (PMBA) morreu na manhã deste domingo (25), após sofrer um mal súbito enquanto aguardava na fila para votar em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. Ele foi identificado como Venícius Rodrigues dos Santos, de 50 anos.

Segundo a corporação, o militar era lotado na Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Sudoeste e fazia parte da turma de 2003.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia lamentou a morte do sargento e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas do policial. “Nesse momento de dor, a corporação se solidariza com os familiares, amigos e colegas do sargento Venícius”, declarou a PMBA.

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A reportagem procurou o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) para obter mais detalhes e aguarda retorno.

Veja nota completa da PM-BA:

A Polícia Militar da Bahia lamenta a morte do sargento Venícius Rodrigues dos Santos, da turma de 2003, lotado na Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Sudoeste, que sofreu um mal súbito em Vitória da Conquista.