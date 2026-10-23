Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Seção eleitoral muda de local em mais uma cidade da Bahia para o segundo turno; veja todos os municípios afetados

Seis seções foram transferidas por problemas na estrutura dos imóveis

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 12:03

Veja como foi o domingo de eleição em Salvador
Eleições terão segundo turno Crédito: Arisson Marinho

Quem vota em Lagoa Real, Conceição do Almeida, Itanagra ou Pilão Arcado, no interior da Bahia, deve conferir o endereço da seção antes de sair de casa no domingo (25). Seis seções desses municípios mudaram de local para o segundo turno das Eleições Gerais de 2026.

A atualização mais recente foi anunciada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) nesta quinta-feira (22) e afeta a seção 143, em Pilão Arcado. Os eleitores que votavam na Creche Municipal William Augusto Pereira de Queiroz deverão ir à Creche Municipal Antônio Porfírio.

De acordo com o tribunal, as transferências ocorreram por problemas na estrutura dos imóveis utilizados no primeiro turno. Os novos endereços ficam próximos dos anteriores, em prédios vizinhos ou a distâncias de 5 a 600 metros.

Veja imagens da votação do primeiro turno eleitoral em Salvador

Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
Urna eletrônica sendo levada por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Veja como foi o domingo de eleição em Salvador por Arisson Marinho
Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho
1 de 31
Votação aconteceu em Salvador por Arisson Marinho

Em Lagoa Real, quem integra as seções 64 e 65 deixa de votar no PSF – Unidade de Saúde da Família Riachão e passa a ser atendido no Grupo Escolar Donerio Aguiar.

Em Conceição do Almeida, a alteração atinge as seções 50 e 51. A votação saiu da sede da Escola Dr. Djalma Rocha Galvão e foi transferida para a Creche Antonio Ribeiro Falcão.

Já em Itanagra, os eleitores da seção 86 deverão procurar a Escola Municipal Recanto do Saber. No primeiro turno, o local de votação era o Colégio Angelina Garcia Avena.

Para conferir onde votar, o eleitor pode acessar o aplicativo e-Título ou a área de Autoatendimento Eleitoral no site do TRE-BA. A consulta também está disponível pelo WhatsApp (71) 3373-7000, com a assistente virtual Maia. O número funciona ainda como central de atendimento telefônico.

A recomendação de verificar o endereço vale especialmente para quem não votou no primeiro turno. A lista de transferências também pode ser consultada no Portal de Estatísticas do TSE, em “Eleitorado da eleição”, “Capilaridade” e “Seções Eleitorais Alteradas no Segundo Turno”.

Outras mudanças poderão ocorrer até o dia da votação, caso surjam situações excepcionais que exijam a transferência de seções, segundo o tribunal.

Mais recentes

Imagem - Autor australiano lança livro sobre meditação em evento gratuito em Salvador

Autor australiano lança livro sobre meditação em evento gratuito em Salvador
Imagem - C&A abre mais de 150 vagas de emprego na Bahia; veja requisitos

C&A abre mais de 150 vagas de emprego na Bahia; veja requisitos
Imagem - Meningite bacteriana pode causar surdez permanente; sinal de alerta pode passar despercebido

Meningite bacteriana pode causar surdez permanente; sinal de alerta pode passar despercebido