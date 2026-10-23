ELEIÇÕES

Seção eleitoral muda de local em mais uma cidade da Bahia para o segundo turno; veja todos os municípios afetados

Seis seções foram transferidas por problemas na estrutura dos imóveis

Carol Neves

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 12:03

Eleições terão segundo turno Crédito: Arisson Marinho

Quem vota em Lagoa Real, Conceição do Almeida, Itanagra ou Pilão Arcado, no interior da Bahia, deve conferir o endereço da seção antes de sair de casa no domingo (25). Seis seções desses municípios mudaram de local para o segundo turno das Eleições Gerais de 2026.

A atualização mais recente foi anunciada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) nesta quinta-feira (22) e afeta a seção 143, em Pilão Arcado. Os eleitores que votavam na Creche Municipal William Augusto Pereira de Queiroz deverão ir à Creche Municipal Antônio Porfírio.

De acordo com o tribunal, as transferências ocorreram por problemas na estrutura dos imóveis utilizados no primeiro turno. Os novos endereços ficam próximos dos anteriores, em prédios vizinhos ou a distâncias de 5 a 600 metros.

Veja imagens da votação do primeiro turno eleitoral em Salvador 1 de 31

Em Lagoa Real, quem integra as seções 64 e 65 deixa de votar no PSF – Unidade de Saúde da Família Riachão e passa a ser atendido no Grupo Escolar Donerio Aguiar.

Em Conceição do Almeida, a alteração atinge as seções 50 e 51. A votação saiu da sede da Escola Dr. Djalma Rocha Galvão e foi transferida para a Creche Antonio Ribeiro Falcão.

Já em Itanagra, os eleitores da seção 86 deverão procurar a Escola Municipal Recanto do Saber. No primeiro turno, o local de votação era o Colégio Angelina Garcia Avena.

Para conferir onde votar, o eleitor pode acessar o aplicativo e-Título ou a área de Autoatendimento Eleitoral no site do TRE-BA. A consulta também está disponível pelo WhatsApp (71) 3373-7000, com a assistente virtual Maia. O número funciona ainda como central de atendimento telefônico.

A recomendação de verificar o endereço vale especialmente para quem não votou no primeiro turno. A lista de transferências também pode ser consultada no Portal de Estatísticas do TSE, em “Eleitorado da eleição”, “Capilaridade” e “Seções Eleitorais Alteradas no Segundo Turno”.