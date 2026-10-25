APÓS DENÚNCIAS

Secretário de Mobilidade de Salvador volta de Paris nesta segunda (26) e vai se apresentar à Justiça Eleitoral

Pablo Souza deverá prestar esclarecimentos sobre a operação de ônibus no segundo turno; TRE-BA determinou a prisão em flagrante do secretário



Mariana Rios

Estadão

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 15:48

Secretário Pablo Souza Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

O secretário de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza, retorna de Paris nesta segunda-feira (26) e vai se apresentar às autoridades para prestar esclarecimentos sobre o funcionamento dos ônibus durante o segundo turno das eleições, segundo a prefeitura. Neste domingo (25), o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), desembargador Maurício Kertzman Szporer, determinou a prisão em flagrante do secretário após uma fiscalização apontar redução da frota em circulação na capital baiana.

A decisão também ordenou o restabelecimento integral do transporte público, com gratuidade, sob pena de multa de R$ 1 milhão por hora de descumprimento. O tribunal determinou que os responsáveis comprovassem, em até uma hora após a notificação, a circulação de 100% da frota, com frequência e itinerários compatíveis com os dias úteis. A multa é solidária entre o município, o secretário e as concessionárias. A Polícia Federal também foi acionada para fiscalizar as garagens e garantir a saída dos coletivos.

Prefeitura afirma que ônibus foram normalizados

Em nota, a Prefeitura de Salvador afirmou que a operação foi restabelecida e que os principais corredores de ônibus estavam normalizados desde o fim da manhã deste domingo.

A gestão municipal atribuiu os atrasos no início do dia à adesivação clandestina de veículos com material relacionado a um dos candidatos. Segundo a Semob, a retirada dos adesivos, considerada necessária para cumprir a legislação eleitoral, impactou temporariamente a saída dos coletivos das garagens.

A secretaria informou que a situação foi contornada após diálogo com equipes operacionais e entidades sindicais e que as empresas foram notificadas para garantir a disponibilidade integral da frota. A prefeitura também apontou obstáculos nas vias, como veículos estacionados irregularmente e aglomerações, como causas de dificuldades residuais em alguns bairros.