VOTAÇÃO

Segundo turno para governador será realizado em cinco Estados e no DF neste domingo

Eleitores de Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Tocantins e DF vão às urnas para a escolha de dois cargos: presidente e governador

Estadão

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 13:06

Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Tocantins e Distrito Federal voltam às urnas em 25 de outubro Crédito: Reprodução

A disputa pelos governos estaduais será definida em segundo turno em cinco Estados e no Distrito Federal neste domingo (25). Eleitores de Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Tocantins e DF vão às urnas para a escolha de dois cargos: presidente e governador.

Nos demais Estados, os eleitores votarão apenas para definir o próximo presidente da República. A disputa pelo Palácio do Planalto será entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

Veja onde haverá 2º turno para governador e quem são os candidatos 1 de 8

As eleições de 2026 registram o menor número de Estados com eleições para governador decididas em segundo turno desde a redemocratização. Nos outros 21 Estados, a disputa pelo governo estadual foi encerrada ainda no primeiro turno.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, para vencer a eleição para governador no primeiro turno, o candidato precisa conquistar mais da metade dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos. Quando nenhum concorrente alcança esse percentual, os dois mais votados disputam uma nova votação.