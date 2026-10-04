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Metrópoles
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 16:39
Após golear a Índia nesse sábado (3) pelo placar de 4 x 0 em amistoso, a Seleção Brasileira não irá às urnas nestas eleições. O desembarque de atletas que atuam no futebol nacional e demais membros da delegação está previsto para segunda-feira (5). Portanto, não haverá tempo hábil para votar.
Vale lembrar que um voo de Calcutá, na Índia, para o Brasil pode durar entre 24h e 27h. A equipe nacional embarcou em direção ao país na manhã deste domingo e ainda fará escala em Dubai.
Confira a primeira lista de convocados da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030