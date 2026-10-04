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Seleção Brasileira perderá 1º turno das eleições após amistoso na Índia

Brasil venceu a Índia em amistoso disputado sábado (3); jogadores não chegarão a tempo de votar nas eleições

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 16:39

Seleção Brasileira
Seleção Brasileira Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

Após golear a Índia nesse sábado (3) pelo placar de 4 x 0 em amistoso, a Seleção Brasileira não irá às urnas nestas eleições. O desembarque de atletas que atuam no futebol nacional e demais membros da delegação está previsto para segunda-feira (5). Portanto, não haverá tempo hábil para votar.

Vale lembrar que um voo de Calcutá, na Índia, para o Brasil pode durar entre 24h e 27h. A equipe nacional embarcou em direção ao país na manhã deste domingo e ainda fará escala em Dubai.

Confira a primeira lista de convocados da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030

Hugo Souza em treino do Corinthians por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Pedro Morsico (Coritiba) por JP Pacheco/Coritiba
Otávio (Cruzeiro) por Marco Galvão / Cruzeiro
Vanderson (Mônaco) por Rafael Ribeiro/CBF
Mauro Júnior (PSV) por Divulgação/PSV
Matheuzinho (Corinthians) por Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
Gabriel Magalhães (Arsenal)  por Lucas Figueiredo / CBF
Marquinhos (PSG) por Reprodução/ Getty Images
Luis Miguel Ferreira/Athletico-PR por Luis Miguel Ferreira/Athletico-PR
Jair (Nottingham Forest) por Divulgação (Nottingham Forest)
Vitor Reis (Manchester City) por Divulgação
Bruno Guimarães (Arsenal) por Bruno Guimarães
Breno Bidon (Corinthians)  por Rodrigo Coca/Corinthians
Martinelli em ação pelo Fluminense por LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Danilo Santos (Botafogo) por Reprodução
Gabriel Bontenpo (Santos) por Raul Baretta/Santos
Douglas Luiz (Juventus) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Andrey Santos (Manchester United) por Divulgação/Manchester United
Endrick (Real Madrid)  por Divulgação
Vini Jr (Real Madrid)  por Rafael Ribeiro/CBF
Estêvão  (Chelsea)  por Reprodução/Redes Sociais
Pedro (Flamengo) por Gilvan de Souza / Flamengo
Samuel Lino (Flamengo) por Gilvan de Souza/Flamengo
Rayan (Bournemouth)  por Rafael Ribeiro/CBF
Raphinha (Barcelona) por Marc Graupera/FCBarcelona
1 de 26
Hugo Souza em treino do Corinthians por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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Seleção Brasileira

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