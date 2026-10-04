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Seleção Brasileira perderá 1º turno das eleições após amistoso na Índia

Brasil venceu a Índia em amistoso disputado sábado (3); jogadores não chegarão a tempo de votar nas eleições

Metrópoles

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 16:39

Seleção Brasileira Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

Após golear a Índia nesse sábado (3) pelo placar de 4 x 0 em amistoso, a Seleção Brasileira não irá às urnas nestas eleições. O desembarque de atletas que atuam no futebol nacional e demais membros da delegação está previsto para segunda-feira (5). Portanto, não haverá tempo hábil para votar.

Vale lembrar que um voo de Calcutá, na Índia, para o Brasil pode durar entre 24h e 27h. A equipe nacional embarcou em direção ao país na manhã deste domingo e ainda fará escala em Dubai.