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Lei Seca nas Eleições varia pelo país e não tem regra nacional para venda de bebidas

Sem uma norma federal unificada, estados e municípios podem definir restrições e horários para a venda e o consumo de bebidas no dia da eleição

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 17:06

Operação fiscalizou bebidas
Sem proibição federal única, estados e municípios decidem de forma independente a aplicação da Lei Seca no domingo (4). Crédito: Divulgação/Vigilância Sanitária

O Tribunal Superior Eleitoral informa que não existe lei federal para a proibição de bebidas nas eleições. A decisão fica a cargo das secretarias de segurança e dos tribunais regionais de cada estado.

O mapa da lei seca pelo Brasil nas eleições

O Tribunal Superior Eleitoral informa que não existe uma proibição federal única para a venda de álcool no domingo por Elza Fiúza/Agência Brasil
A descentralização das normas cria realidades distintas para os comerciantes de cada estado por Shutterstock
Cada unidade da federação possui independência para ditar as regras de comércio nas eleições por Fernando Frazão/Agência Brasil
Regramentos específicos miram a organização das cidades para o primeiro turno de 4 de outubro. por Shutterstock
Secretarias de Segurança Pública e tribunais regionais definem as portarias do pleito  por Ira Romão/Agência Mural
Estados como o Paraná confirmaram oficialmente a dispensa da Lei Seca. por Shutterstock
Em Minas Gerais e no Mato Grosso do Sul, estabelecimentos vendem bebidas sem restrições gerais. por Lucas Nascimento, TRE-TO
Restaurantes e padarias operam regularmente nas regiões que optaram pela liberação. por Shutterstock
Consumo e comércio de rua seguem a programação habitual em grandes centros do país. por Shutterstock
Alagoas adota medidas rigorosas e veta a comercialização de álcool das 3h às 18h de domingo. por Shutterstock
No Tocantins, o veto fica a critério das zonas eleitorais, com Palmas restringindo das 0h às 17h. por Shutterstock
Polícias Civil e Militar atuam conjuntamente na fiscalização do comércio e das seções. por Paulo Pinto/Agencia Brasil
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O Tribunal Superior Eleitoral informa que não existe uma proibição federal única para a venda de álcool no domingo por Elza Fiúza/Agência Brasil

Mudanças e dispensas nos estados

As secretarias estaduais de segurança definem as regras da Lei Seca para o primeiro turno de 4 de outubro de 2026.

Pará e Piauí: as secretarias estaduais confirmaram regras de restrição para a venda e o consumo de bebidas no dia da votação.

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Paraná: o governo estadual confirmou que o estado não terá Lei Seca, e o comércio funcionará normalmente.

O modelo na Bahia

A Justiça Eleitoral e a Secretaria da Segurança Pública da Bahia adotam um modelo descentralizado para o dia da votação. O estado não possui uma regra única, e cada município tem normas próprias.

Interior: a Justiça Eleitoral publica portarias com proibições em cidades como Morro do Chapéu, Ibotirama e Itagibá, com horários definidos para a suspensão da venda de álcool.

Punição: o comerciante que desrespeitar as portarias da zona eleitoral comete crime de desobediência. As polícias Civil e Militar fiscalizam o comércio no domingo.

O panorama nacional

A aplicação da medida varia conforme a diretriz de cada estado para o dia da votação. Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Paraná confirmaram a liberação geral da venda de bebidas.

Restrição total: Alagoas determinou a proibição da venda e do consumo em todo o estado das 3h às 18h.

Restrição parcial: No Tocantins, a regra fica a critério das zonas eleitorais, e a capital Palmas proibiu a comercialização das 0h às 17h.

Alerta jurídico sobre o Código Eleitoral

O Artigo 296 do Código Eleitoral estabelece que o tumulto provocado por eleitores sob efeito de álcool caracteriza crime de desordem eleitoral.

A conduta resulta em prisão em flagrante no dia da votação, independentemente da existência ou não de portarias comerciais na cidade.

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Eleição Bebidas Leis

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