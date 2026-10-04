Sergio Moro é eleito governador do Paraná e derrota candidato apoiado por Ratinho Junior

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Thais Borges
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 20:54
O ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sergio Moro (PL) foi eleito governador do Paraná na noite deste domingo (4). Ele teve tinha chegado a 50,11% dos votos válidos com 99,87% das urnas apuradas.
Sandro Alex (PSD), apoiado pelo então governador Ratinho Junior (PSD), ficou em segundo lugar, com 25,35% dos votos. Já Requião Filho (PDT), candidato apoiado pelo presidente Lula, teve 23,47% dos votos.
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O Paraná tinha 5.963.704 válidos.