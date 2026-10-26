ASSÉDIO ELEITORAL

Shopping é investigado por suposta pressão política sobre funcionários durante reunião

Ministério Público do Trabalho apura denúncia de que liderança regional teria associado candidatura presidencial a vantagens econômicas para o comércio

Bruno Wendel

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 14:00

MPT Crédito: Divulgação/MPT-BA

Uma reunião corporativa para apresentação de resultados terminou na mira do Ministério Público do Trabalho (MPT), após uma denúncia de suposto assédio eleitoral contra funcionários de um shopping. Durante o encontro, uma liderança regional teria associado uma candidatura presidencial a possíveis vantagens econômicas para o setor varejista, além de atribuir ao candidato uma suposta melhora de indicadores econômicos após o primeiro turno das eleições. O caso ocorreu em Cuiabá, no Mato Grosso, e levou à abertura de um inquérito policial. A denúncia ainda está sob investigação.

MPT quer que iFood arque com INSS de entregadores 1 de 10

Nesta segunda-feira (26), o MPT informou que expediu uma recomendação para impedir pressões, constrangimentos ou discriminação de trabalhadores por suas convicções políticas. O documento também orientou o shopping a organizar escalas que permitissem aos funcionários escalados para o domingo (25), dia do segundo turno, tempo suficiente para votar. Entre as medidas determinadas estão a divulgação interna de orientações sobre a ilegalidade do assédio eleitoral, no prazo de 24 horas após o recebimento da recomendação, e a criação ou reativação de um canal anônimo de denúncias. O empreendimento deveria comprovar a adoção das providências em até 48 horas, sob risco de medidas administrativas e judiciais.