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Sigilos: Mendonça diz que não cabe ao TSE fiscalizar desafios lançados em debate eleitoral

Ele reafirmou que os candidatos à Presidência estão autorizados a divulgar seus respectivos dados sem necessidade de intervenção judicial

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 17:45

Mendonça diz que não cabe ao TSE fiscalizar desafios lançados em debate eleitoral
Mendonça diz que não cabe ao TSE fiscalizar desafios lançados em debate eleitoral Crédito: Luiz Roberto/TSE

O ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmou nesta sexta-feira (23), que não cabe à Justiça Eleitoral "fiscalizar desafios lançados em debate", nem "servir de instância garantidora de acordos de divulgação de dados".

Ele reafirmou a decisão proferida na quinta-feira (22), que disse que os candidatos à Presidência estão autorizados a divulgar seus respectivos dados sem necessidade de intervenção judicial. Após o despacho, a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu ao ministro que mediasse a abertura do sigilo para garantir a simetria e divulgação simultânea dos dados.

"Convém ressaltar o óbvio. Ao TSE, órgão de cúpula da Justiça Eleitoral, não cabe fiscalizar 'desafios' lançados em debate, nem servir de instância garantidora de 'acordos' de divulgação de dados e informações cujo cumprimento depende exclusivamente da vontade de quem os propõe", escreveu Mendonça.

Ele acrescentou: "Se o propósito é a transparência, que ela seja exercida desde já, por iniciativa dos respectivos titulares. Quem quer abrir o sigilo de informações bancárias, fiscais, telefônicas e de gastos com cartão corporativo, abre e publica, sem subterfúgios. Trata-se de transparência ativa, que dispensa a intermediação desta Corte".

O desafio sobre a abertura dos sigilos foi proposto por Lula em debate no último domingo (18). Ele disse que liberaria os dados em relação a si e seus familiares se Flávio fizesse o mesmo. As campanhas chegaram a um acordo na última quinta-feira (22).

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