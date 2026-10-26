ELEIÇÕES 2026

Quatro cidades baianas deram vitória a Flávio Bolsonaro; saiba quais

Lula venceu nos demais municípios do estado e terminou o segundo turno com 71,31% dos votos válidos na Bahia

Esther Morais

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 08:00

Flávio Bolsonaro Crédito: VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES

Flávio Bolsonaro (PL) venceu Lula (PT) em quatro municípios da Bahia no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. O candidato do PL teve maioria dos votos em Luís Eduardo Magalhães, Buerarema, Itamaraju e Teixeira de Freitas. Nos demais municípios baianos, Lula ficou à frente.

No resultado geral da Bahia, Lula recebeu 6.485.258 votos, o equivalente a 71,31% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro somou 2.608.761 votos, correspondentes a 28,69%.

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Veja os resultados nas quatro cidades

Em Luís Eduardo Magalhães, Flávio Bolsonaro obteve 61,60% dos votos válidos, com 39.688 votos. Lula recebeu 24.739 votos, o equivalente a 38,40%.

Em Teixeira de Freitas, a disputa foi mais acirrada. Flávio Bolsonaro conquistou 50,06% dos votos válidos, com 41.454 votos, enquanto Lula teve 41.361 votos, ou 49,94%.

Já em Itamaraju, o candidato do PL recebeu 18.322 votos, correspondentes a 51,56% dos válidos. Lula somou 17.214 votos, ou 48,44%.

Em Buerarema, Flávio Bolsonaro alcançou 52,26% dos votos válidos, com 5.037 votos. Lula recebeu 4.601 votos, o equivalente a 47,74%.