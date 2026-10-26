Quatro cidades baianas deram vitória a Flávio Bolsonaro; saiba quais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 08:00
Flávio Bolsonaro (PL) venceu Lula (PT) em quatro municípios da Bahia no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. O candidato do PL teve maioria dos votos em Luís Eduardo Magalhães, Buerarema, Itamaraju e Teixeira de Freitas. Nos demais municípios baianos, Lula ficou à frente.
No resultado geral da Bahia, Lula recebeu 6.485.258 votos, o equivalente a 71,31% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro somou 2.608.761 votos, correspondentes a 28,69%.
Virada em MG e vitória histórica no Rio: a votação de Lula e Flávio nos estados
Em Luís Eduardo Magalhães, Flávio Bolsonaro obteve 61,60% dos votos válidos, com 39.688 votos. Lula recebeu 24.739 votos, o equivalente a 38,40%.
Em Teixeira de Freitas, a disputa foi mais acirrada. Flávio Bolsonaro conquistou 50,06% dos votos válidos, com 41.454 votos, enquanto Lula teve 41.361 votos, ou 49,94%.
Já em Itamaraju, o candidato do PL recebeu 18.322 votos, correspondentes a 51,56% dos válidos. Lula somou 17.214 votos, ou 48,44%.
Em Buerarema, Flávio Bolsonaro alcançou 52,26% dos votos válidos, com 5.037 votos. Lula recebeu 4.601 votos, o equivalente a 47,74%.
A apuração foi concluída nas 35.476 seções eleitorais do estado. Ao todo, foram contabilizados 9.422.047 votos, dos quais 9.094.019 foram válidos. A Bahia registrou ainda 92.721 votos em branco e 235.307 nulos. A abstenção foi de 16,71%, equivalente a 1.890.844 eleitores que não compareceram às urnas.