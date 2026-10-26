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Quatro cidades baianas deram vitória a Flávio Bolsonaro; saiba quais

Lula venceu nos demais municípios do estado e terminou o segundo turno com 71,31% dos votos válidos na Bahia

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 08:00

Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro Crédito: VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES

Flávio Bolsonaro (PL) venceu Lula (PT) em quatro municípios da Bahia no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. O candidato do PL teve maioria dos votos em Luís Eduardo Magalhães, Buerarema, Itamaraju e Teixeira de Freitas. Nos demais municípios baianos, Lula ficou à frente.

No resultado geral da Bahia, Lula recebeu 6.485.258 votos, o equivalente a 71,31% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro somou 2.608.761 votos, correspondentes a 28,69%.

Virada em MG e vitória histórica no Rio: a votação de Lula e Flávio nos estados

Acre: Flávio Bolsonaro, com 66,57%.Alagoas: Lula, com 60,77%.Amapá: Lula, com 52,88%.Amazonas: Lula, com 54,02%.  por Reprodução
Bahia: Lula, com 71,31%.Ceará: Lula, com 68,93%.Distrito Federal: Flávio Bolsonaro, com 54,28%.Espírito Santo: Flávio Bolsonaro, com 56,37%. por Carlos Elias Junior/Estadão Conteúdo
Goiás: Flávio Bolsonaro, com 59,66%.Maranhão: Lula, com 69,54%.Mato Grosso: Flávio Bolsonaro, com 66,06%.Mato Grosso do Sul: Flávio Bolsonaro, com 59,60%. por Manoella Mello/TV Globo
Minas Gerais: Lula, com 50,43%.Pará: Lula, com 55,02%.Paraíba: Lula, com 67,46%.Paraná: Flávio Bolsonaro, com 62,58%. por Lula Oficial e Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro
Pernambuco: Lula, com 69,20%.Piauí: Lula, com 75,88%.Rio de Janeiro: Flávio Bolsonaro, com 53,10%.Rio Grande do Norte: Lula, com 65,72%.Rio Grande do Sul: Flávio Bolsonaro, com 57,84%. por Divulgação
Rondônia: Flávio Bolsonaro, com 69,61%.Roraima: Flávio Bolsonaro, com 72,46%.Santa Catarina: Flávio Bolsonaro, com 69,42%. por Agência Senado e Agência Brasil
São Paulo: Flávio Bolsonaro, com 53,85%.Sergipe: Lula, com 69,53%.Tocantins: Flávio Bolsonaro, com 51,37%. por Divulgação
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Acre: Flávio Bolsonaro, com 66,57%.Alagoas: Lula, com 60,77%.Amapá: Lula, com 52,88%.Amazonas: Lula, com 54,02%.  por Reprodução

Veja os resultados nas quatro cidades

Em Luís Eduardo Magalhães, Flávio Bolsonaro obteve 61,60% dos votos válidos, com 39.688 votos. Lula recebeu 24.739 votos, o equivalente a 38,40%.

Em Teixeira de Freitas, a disputa foi mais acirrada. Flávio Bolsonaro conquistou 50,06% dos votos válidos, com 41.454 votos, enquanto Lula teve 41.361 votos, ou 49,94%.

Já em Itamaraju, o candidato do PL recebeu 18.322 votos, correspondentes a 51,56% dos válidos. Lula somou 17.214 votos, ou 48,44%.

Em Buerarema, Flávio Bolsonaro alcançou 52,26% dos votos válidos, com 5.037 votos. Lula recebeu 4.601 votos, o equivalente a 47,74%.

A apuração foi concluída nas 35.476 seções eleitorais do estado. Ao todo, foram contabilizados 9.422.047 votos, dos quais 9.094.019 foram válidos. A Bahia registrou ainda 92.721 votos em branco e 235.307 nulos. A abstenção foi de 16,71%, equivalente a 1.890.844 eleitores que não compareceram às urnas.

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