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STF toma medida inédita ao prorrogar horário da votação no Brasil

Apuração chegou a começar a ser feita, mas foi interrompida logo após a decisão de Zanin

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 18:40

Colégio Estadual Manoel Devoto, no Rio Vermelho: aberto por volta das 18h
Colégio Estadual Manoel Devoto, no Rio Vermelho: aberto por volta das 18h30 Crédito: Yan Inácio/CORREIO

O Supremo Tribunal Federal (STF) tomou uma medida inédita ao estender duas horas para o fechamento das urnas eleitorais em todo o País. A decisão foi do ministro do STF Cristiano Zanin, que foi sorteado relator após pedidos das campanhas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Com a decisão, as urnas serão fechadas neste domingo às 19 horas A apuração chegou a começar a ser feita, mas foi interrompida logo após a decisão de Zanin.

No segundo turno da eleição de 2022, disputada entre Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, descartou estender o horário de votação após um pedido do PT que denunciava operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que estavam atrasando o deslocamento de eleitores, sobretudo no Nordeste, reduto eleitoral petista.

Em 2020, porém, houve o adiamento da data do segundo turno na eleição municipal do Estado do Amapá. O pleito estava marcado para o dia 15 de novembro, mas, por conta de um apagão no Estado, foi adiado para o dia 6 de dezembro (primeiro turno) e 20 de dezembro (segundo turno).

Na eleição de 2000, foi feito um pedido para que a eleição municipal fosse adiada em três horas por conta de um feriado judeu. A medida foi negada sob a alegação de que prejudicaria a realização da apuração dos votos.

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