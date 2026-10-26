'Sua mãe sonhou': o que Nikolas disse a Flávio Bolsonaro durante a contagem dos votos

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Carol Neves
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 13:12
Uma conversa entre o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), durante a apuração do segundo turno neste domingo (25), ganhou uma interpretação do influenciador baiano Velloso. Segundo a leitura labial publicada por ele, Nikolas teria previsto que o aliado chegaria a 64 milhões de votos na disputa pela Presidência.
“64 milhões de votos esse cara aqui vai fazer", diz ele, batendo no ombro de Flávio. "64 e você vai entrar para a história. pois sua mãe sonhou e vai ser isso”, teria dito o deputado, conforme a interpretação do influenciador.
A frase atribuída a Nikolas combina a expectativa sobre a votação com uma referência a um suposto sonho da mãe de Flávio. O conteúdo corresponde à leitura labial feita por Velloso, e não a uma transcrição confirmada por áudio.
Flávio acompanhou a apuração em uma casa no Lago Sul, em Brasília, cercado por familiares e aliados, entre eles Nikolas Ferreira e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Segundo a Folha de S.Paulo, o espaço estava preparado para uma eventual comemoração da vitória, com um palco e uma bandeira do Brasil. Em um salão com apoiadores, o senador consultava os resultados em um notebook colocado sobre uma mesa atrás de onde estava sentado.
Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial
Nas urnas, Flávio recebeu 59.826.041 votos, equivalentes a 48,21% dos válidos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O resultado ficou cerca de 4,17 milhões de votos abaixo dos 64 milhões mencionados na interpretação.
Quem ultrapassou a marca foi o adversário. Reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encerrou a disputa com 64.256.232 votos, ou 51,79% dos válidos.