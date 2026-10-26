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'Sua mãe sonhou': o que Nikolas disse a Flávio Bolsonaro durante a contagem dos votos

Deputado falou de previsão de votação recebida em sonho

Carol Neves

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 13:12

Nikolas e Flávio durante apuração Crédito: Reprodução

Uma conversa entre o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), durante a apuração do segundo turno neste domingo (25), ganhou uma interpretação do influenciador baiano Velloso. Segundo a leitura labial publicada por ele, Nikolas teria previsto que o aliado chegaria a 64 milhões de votos na disputa pela Presidência.

“64 milhões de votos esse cara aqui vai fazer", diz ele, batendo no ombro de Flávio. "64 e você vai entrar para a história. pois sua mãe sonhou e vai ser isso”, teria dito o deputado, conforme a interpretação do influenciador.

Leitura labial de Nikolas Ferreira e Flávio Bolsonaro durante a apuração dos votos. ℹ️ Leitura labial técnica e interpretativa. Há margem de erro. Não é transcrição oficial. Trechos ilegíveis são omitidos. https://t.co/6buxnHoLGM — VELLOSO (@vellosogg) October 26, 2026

A frase atribuída a Nikolas combina a expectativa sobre a votação com uma referência a um suposto sonho da mãe de Flávio. O conteúdo corresponde à leitura labial feita por Velloso, e não a uma transcrição confirmada por áudio.

Flávio acompanhou a apuração em uma casa no Lago Sul, em Brasília, cercado por familiares e aliados, entre eles Nikolas Ferreira e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Segundo a Folha de S.Paulo, o espaço estava preparado para uma eventual comemoração da vitória, com um palco e uma bandeira do Brasil. Em um salão com apoiadores, o senador consultava os resultados em um notebook colocado sobre uma mesa atrás de onde estava sentado.

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Nas urnas, Flávio recebeu 59.826.041 votos, equivalentes a 48,21% dos válidos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O resultado ficou cerca de 4,17 milhões de votos abaixo dos 64 milhões mencionados na interpretação.