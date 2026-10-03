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Suspende o álcool: confira a lista de cidades baianas onde está proibido beber neste domingo de eleição (4)

Salvador ficou fora da lista parcial divulgada pelo TRE-BA; Feira de Santana, Barreiras, Itabuna e Juazeiro também não terão restrições

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 19:27

Lei Seca estará ativa em alguns municípios
Lei Seca estará ativa em alguns municípios Crédito: Imagem gerada por IA

Mais de 200 municípios da Bahia terão restrições ou proibições relacionadas à venda e ao consumo de bebidas alcoólicas durante o primeiro turno das Eleições 2026, realizado neste domingo (4). As regras foram estabelecidas por zonas eleitorais e variam de acordo com cada localidade.  

Salvador não aparece na lista parcial divulgada na sexta-feira (2). Até a divulgação das informações, nenhuma das 19 zonas eleitorais da capital havia determinado a adoção da chamada Lei Seca.  

Bahia: Eleições 2026 em números

Eleições em números por Arte/CORREIO
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Eleições em números por Arte/CORREIO

Também aparecem sem restrições Feira de Santana, Barreiras, Itabuna e Juazeiro. Ao todo, a relação divulgada apontava 91 municípios sem determinação de restrição à venda ou ao consumo de bebidas alcoólicas.  

Não existe uma Lei Seca nacional para o dia da eleição. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não estabelece uma proibição geral de bebidas alcoólicas em todo o país, e as restrições podem ser determinadas localmente. Por isso, horários e regras não são necessariamente iguais entre os municípios. 

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Onde haverá Lei Seca na Bahia?

De acordo com a lista parcial divulgada, estão entre os municípios com restrições ou proibições:

Acajutiba, Adustina, Aiquara, Alcobaça, Almadina, Amargosa, Arataca, Aurelino Leal, Baixa Grande, Banzaê, Barra da Estiva, Barra do Choça, Barra do Mendes, Barro Alto, Barrocas, Biritinga, Boa Nova, Bom Jesus da Lapa, Bom Jesus da Serra, Bonito, Boquira, Brejões, Brejolândia, Buerarema, Caém, Caetanos, Cafarnaum, Canápolis, Canarana, Candeal, Cansanção, Canudos, Capela do Alto Alegre, Capim Grosso, Caravelas, Carinhanha, Casa Nova, Castro Alves, Catolândia, Caturama, Central, Coaraci, Cocos, Conceição da Feira, Conceição do Almeida, Conde, Condeúba, Contendas do Sincorá, Cordeiros, Coribe, Coronel João Sá, Correntina, Cotegipe, Cravolândia, Curaçá, Dário Meira, Dom Basílio, Dom Macedo Costa, Elísio Medrado, Encruzilhada, Érico Cardoso, Esplanada, Euclides da Cunha, Feira da Mata, Filadélfia, Floresta Azul, Formosa do Rio Preto, Gandu, Gavião, Gongogi, Heliópolis, Iaçu, Ibicaraí, Ibicoara, Ibipeba, Ibipitanga, Ibirapuã, Ibititá, Ibotirama, Igrapiúna, Irajuba, Iramaia, Iraquara, Irecê, Itacaré, Itagi, Itagibá, Itamaraju, Itamari, Itanhém, Itapitanga, Itaquara, Itarantim, Itatim, Itiruçu, Itiúba, Ituaçu, Ituberá, Iuiu, Jaborandi, Jacaraci, Jacobina, Jaguaquara, Jaguarari, Jiquiriçá, Jucuruçu, Jussara, Jussiape, Laje, Lajedão, Lajedinho, Lajedo do Tabocal, Lamarão, Lapão, Lençóis, Livramento de Nossa Senhora, Macajuba, Macaúbas, Mairi, Malhada, Mansidão, Maracás, Marcionílio Souza, Matina, Medeiros Neto, Miguel Calmon, Milagres, Mirangaba, Mirante, Monte Santo, Morpará, Morro do Chapéu, Mortugaba, Mulungu do Morro, Mundo Novo, Muniz Ferreira, Muquém do São Francisco, Mutuípe, Nilo Peçanha, Nordestina, Nova Fátima, Nova Ibiá, Nova Itarana, Ourolândia, Palmas de Monte Alto, Palmeiras, Paramirim, Paratinga, Paripiranga, Pé de Serra, Pilão Arcado, Piraí do Norte, Piritiba, Planaltino, Planalto, Poções, Ponto Novo, Potiraguá, Prado, Presidente Dutra, Presidente Jânio Quadros, Queimadas, Quijingue, Quixabeira, Rafael Jambeiro, Retirolândia, Riachão das Neves, Riachão do Jacuípe, Riacho de Santana, Ribeira do Pombal, Ribeirão do Largo, Rio de Contas, Rio do Pires, Ruy Barbosa, Santa Bárbara, Santa Cruz da Vitória, Santa Inês, Santa Rita de Cássia, Santa Terezinha, Santaluz, Santana, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, São Desidério, São Felipe, São Gabriel, São Gonçalo dos Campos, São José da Vitória, São José do Jacuípe, São Miguel das Matas, São Sebastião do Passé, Saubara, Sebastião Laranjeiras, Sento Sé, Serra Dourada, Serra do Ramalho, Serrinha, Serrolândia, Sítio do Mato, Sobradinho, Souto Soares, Tabocas do Brejo Velho, Tanhaçu, Tanquinho, Taperoá, Tapiramutá, Teixeira de Freitas, Terra Nova, Tucano, Uauá, Ubaíra, Ubaitaba, Uibaí, Umburanas, Uruçuca, Utinga, Várzea da Roça, Várzea do Poço, Várzea Nova, Varzedo, Vereda, Wagner e Wanderley. 

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As regras e os horários podem variar conforme a zona eleitoral. Em alguns locais, as portarias tratam da comercialização e do fornecimento de bebidas; em outros, também alcançam o consumo em determinados espaços. Por isso, quem pretende comprar ou consumir bebida alcoólica neste domingo deve conferir a portaria específica da cidade. 

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