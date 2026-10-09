EMERGÊNCIA

Tabata Amaral diz que mãe 'está acordando' após grave acidente e cirurgia: 'Milagre'

Reni Amaral sofreu um acidente e bateu a cabeça no chão durante agenda de campanha da filha no último dia 3

Estadão

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 20:45

Maria Renilda e Tábata Amaral Crédito: Reprodução

Em nota, publicada nas redes sociais, a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) informou sobre o estado de saúde de sua mãe, Reni Amaral. Na publicação, feita na quinta-feira (8), ela diz que a mãe ainda está acordando, mas está começando a responder a interações.

"Sabemos que é um milagre a minha mãe ter sobrevivido ao acidente e à cirurgia e somos muito gratos a Deus por isso", escreve.

Ela declara que "terá muitos dias de luta", mas que a mãe é forte e logo estará bem.

Reni Amaral sofreu um acidente e bateu a cabeça no chão durante uma agenda de campanha de Tabata no último dia 3, em São Paulo. Ela foi levada ao Hospital São Camilo e passou por uma cirurgia de emergência.