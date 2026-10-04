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Tarcísio de Freitas é reeleito governador de São Paulo no primeiro turno

Estado tem 90,02% das urnas apuradas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19:58

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas
Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas Crédito: Pablo Jacob/Governo do Estado de SP

Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi reeleito governador do estado de São Paulo no primeiro turno das eleições gerais realizadas neste domingo (4). Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), às 19h51, com 90,02% das urnas apuradas, Tarcísio recebeu 13.057.319 votos (62,85%).

Em segundo lugar, segundo o TSE, ficou Fernando Haddad (PT), com 7.525.403 votos (33,22%), seguido por Vivian Mendes (UP), com 71.974 votos (0,35%), e Vera Lúcia (PSTU), com 67.516 votos (0,32%).

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A eleição para governador é definida em primeiro turno quando uma candidatura obtém mais da metade dos votos válidos. Com o resultado, não haverá segundo turno para o governo da Paraíba.

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