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Tecla em urna eletrônica ‘trava’ e Justiça Eleitoral suspeita de uso de cola

Equipamento precisou ser substituído após botão de número 3 apresentar problema

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 14:44

Urna eletrônica usada pela Justiça Eleitoral registra a participação do cidadão nas eleições, informação que pode ser considerada na prova de vida do INSS
Tecla em urna eletrônica ‘trava’ e Justiça Eleitoral suspeita de uso de cola Crédito: (Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE)

Uma urna eletrônica precisou ser substituída neste domingo (4), durante o primeiro turno das Eleições 2026, em Candelária, no Rio Grande do Sul. A troca ocorreu após a tecla de número 3 apresentar um travamento, levantando a suspeita de que uma substância adesiva possa ter sido utilizada no equipamento.

O problema foi identificado durante a votação e a urna foi substituída por outro aparelho. Os votos registrados no equipamento antes da troca foram devidamente computados.

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público por Divulgação/TSE
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A ocorrência foi registrada em uma zona eleitoral com aproximadamente 550 eleitores. Após a substituição, a votação foi retomada normalmente.

A suspeita de aplicação de cola na tecla será analisada pela Justiça Eleitoral, que deverá apurar as circunstâncias do caso.

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