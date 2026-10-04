Tecla em urna eletrônica ‘trava’ e Justiça Eleitoral suspeita de uso de cola

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Esther Morais
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 14:44
Uma urna eletrônica precisou ser substituída neste domingo (4), durante o primeiro turno das Eleições 2026, em Candelária, no Rio Grande do Sul. A troca ocorreu após a tecla de número 3 apresentar um travamento, levantando a suspeita de que uma substância adesiva possa ter sido utilizada no equipamento.
O problema foi identificado durante a votação e a urna foi substituída por outro aparelho. Os votos registrados no equipamento antes da troca foram devidamente computados.
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A ocorrência foi registrada em uma zona eleitoral com aproximadamente 550 eleitores. Após a substituição, a votação foi retomada normalmente.
A suspeita de aplicação de cola na tecla será analisada pela Justiça Eleitoral, que deverá apurar as circunstâncias do caso.