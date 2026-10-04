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'Temos de orar por quem nos persegue', diz Michelle Bolsonaro sobre bate-boca com eleitores

Candidata ao Senado pelo Distrito Federal, ex-primeira-dama afirmou ter respondido com um gesto de coração ao ser criticada em seção eleitoral de Brasília

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 15:52

Michelle bate-boca com eleitores em Brasília
Michelle bate-boca com eleitores em Brasília Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A candidata ao Senado pelo Distrito Federal, Michelle Bolsonaro (PL), afirmou ter respondido com um gesto de coração a eleitores que a criticaram numa seção eleitoral em Brasília. Em nota divulgada, a ex-primeira-dama citou trechos da Bíblia cristã e disse ser necessário estimular a "tolerância com quem diverge da nossa opinião política".

"Diante daquelas agressões verbais ocorridas, hoje, no local de votação da Bia Kicis, a minha resposta só podia ser essa: 'Eu te amo em Cristo!' E fazer um gesto de coração para ela", afirmou o comunicado. "Hoje é dia da festa da democracia, e precisamos exercitar o amor, o respeito e a tolerância com quem diverge da nossa opinião política", continuou.

Michelle e Jair Bolsonaro

Jair e Michelle Bolsonaro por Reprodução
Michelle e Jair Bolsonaro por Alan Santos/PR
Bolsonaro e Michelle em Doha por Isac Nóbrega/PR
Michellle Bolsonaro e Jair Bolsonaro durante a gestão do ex-presidente da República por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Jair e Michelle Bolsonaro em 2019 por Carolina Antunes/PR
Michelle e Jair por Carolina Antunes/PR
Michelle e Jair por Isác Nobrega/PR
Michelle e Jair Bolsonaro no dia da posse por Reprodução
Jair e Michelle Bolsonaro por Vinícius Nunes/Metrópoles
Jair e Michelle Bolsonaro por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Bolsonaro e Michelle na Avenida Paulista por Reprodução
Jair, Michelle e Carlos Bolsonar por Rafael Carvalho/Presidência
Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro em divulgação da fragrância "Mito" por Divulgação
Michelle e Jair Bolsonaro por Isac Nóbrega/PR
Michelle e Jair Bolsonaro por Alan Santos/Presidência da República/Arquivo
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Jair e Michelle Bolsonaro por Reprodução

Michelle, que se declara evangélica, disse que a Bíblia estimula "fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos maltratam e nos perseguem".

A candidata foi hostilizada por eleitores no Lago Norte, em Brasília, na manhã deste domingo (4), quando acompanhava a votação de Bia Kicis (PL), também candidata à senadora, e Celina Leão (PP), governadora do DF que busca a reeleição ao Palácio do Buriti.

Uma eleitora que estava na mesma seção disse à Michelle que a mão dela era suja e que "o inferno te espera". Michelle saiu do local acompanhada de seus seguranças. Uma outra eleitora gritou à Michelle que a cultura deveria ser valorizada.

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