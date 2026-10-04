EVANGÉLICA

'Temos de orar por quem nos persegue', diz Michelle Bolsonaro sobre bate-boca com eleitores

Candidata ao Senado pelo Distrito Federal, ex-primeira-dama afirmou ter respondido com um gesto de coração ao ser criticada em seção eleitoral de Brasília

Estadão

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 15:52

Michelle bate-boca com eleitores em Brasília Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A candidata ao Senado pelo Distrito Federal, Michelle Bolsonaro (PL), afirmou ter respondido com um gesto de coração a eleitores que a criticaram numa seção eleitoral em Brasília. Em nota divulgada, a ex-primeira-dama citou trechos da Bíblia cristã e disse ser necessário estimular a "tolerância com quem diverge da nossa opinião política".

"Diante daquelas agressões verbais ocorridas, hoje, no local de votação da Bia Kicis, a minha resposta só podia ser essa: 'Eu te amo em Cristo!' E fazer um gesto de coração para ela", afirmou o comunicado. "Hoje é dia da festa da democracia, e precisamos exercitar o amor, o respeito e a tolerância com quem diverge da nossa opinião política", continuou.

Michelle e Jair Bolsonaro 1 de 15

Michelle, que se declara evangélica, disse que a Bíblia estimula "fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos maltratam e nos perseguem".

A candidata foi hostilizada por eleitores no Lago Norte, em Brasília, na manhã deste domingo (4), quando acompanhava a votação de Bia Kicis (PL), também candidata à senadora, e Celina Leão (PP), governadora do DF que busca a reeleição ao Palácio do Buriti.

➡️ Michelle responde a xingamentos: “Te amo em Cristo Jesus” https://t.co/hc9SlageRw — Metrópoles (@Metropoles) October 4, 2026