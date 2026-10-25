VOTO

Terceiro colocado nas urnas, Augusto Cury vota em Flávio e defende fim da reeleição

Escritor afirma que candidato assinou compromisso com suas propostas

Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 17:37

Augusto Cury Crédito: Renato Pizzutto/Band

O escritor Augusto Cury (Avante) defendeu o fim da reeleição ao votar neste domingo (25), em Colina, no interior de São Paulo. Terceiro colocado na disputa pela Presidência no primeiro turno, ele apoiou Flávio Bolsonaro (PL) na etapa decisiva e afirmou que a proposta foi determinante para sua escolha.

“Em destaque, eu espero que haja o fim da reeleição para que o culto à personalidade nunca mais possa ser vivenciado nesse país. Nós temos que perceber que lulismo e bolsonarismo devem ser colocados em segundo plano.”

Cury votou em uma seção da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Coronel José Venâncio Dias. No primeiro turno, o escritor recebeu 3.448.569 votos, correspondentes a 2,89% dos votos válidos.

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Ao explicar o apoio a Flávio, o ex-candidato disse que foi ouvido “de maneira profunda e inteligente” e que o concorrente assinou um compromisso público com oito pontos apresentados por ele.

Entre as propostas citadas estão medidas de proteção às mulheres, com uso de tecnologia e integração das polícias, além de esforços para dobrar o número de cooperados no Brasil e a produção de alimentos. Segundo Cury, o país tem 28 milhões de cooperados.

O escritor também mencionou investimentos na agricultura e mudanças na educação, com foco na formação de pensadores, na participação dos estudantes e na inclusão emocional nas escolas. Ao abordar a proteção às mulheres, afirmou que 1.571 morreram no ano passado.

Na avaliação de Cury, porém, o principal desafio de quem assumir a Presidência será garantir responsabilidade fiscal. Ele defendeu que o governo gaste menos do que arrecada e articule um pacto nacional para enfrentar o desequilíbrio das contas públicas.

Segundo os números apresentados pelo escritor, o gasto para rolar a dívida federal chegou a R$ 1,15 trilhão no ano passado. Ele também afirmou que o déficit primário deste ano está entre R$ 80 bilhões e R$ 90 bilhões.