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Título de eleitor é obrigatório para votar no segundo turno? Veja quais documentos são aceitos

Entre outros, aplicativo e-Título também é aceito, mas há uma condição

Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 08:01

TÍTULO DE ELEITOR Crédito: REPRODUÇÃO

Para participar do segundo turno das eleições de 2026, neste domingo (25), os eleitores não precisam levar o título de eleitor impresso. A Justiça Eleitoral exige apenas a apresentação de um documento oficial com fotografia que permita confirmar a identidade do cidadão.

A regra vale inclusive para quem perdeu o título ou não sabe o número da inscrição eleitoral. Nesses casos, é possível votar normalmente, desde que a situação eleitoral esteja regular e o eleitor compareça à seção em que está habilitado a votar.

A identificação também pode ser feita pelo aplicativo e-Título, mas nem todos os usuários podem utilizá-lo como substituto dos documentos físicos.

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Quais documentos podem ser usados para votar?

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aceita diferentes documentos oficiais para identificar os eleitores. Entre eles estão a carteira de identidade (RG), a Carteira de Identidade Nacional (CIN), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o passaporte.

Também são válidos a carteira de trabalho física, o certificado de reservista, a identidade social e as carteiras profissionais emitidas por conselhos de classe reconhecidos por lei.

Os documentos podem ser apresentados mesmo que estejam vencidos, desde que a fotografia e as demais informações permitam identificar o eleitor.

Por outro lado, certidões de nascimento e casamento não são aceitas para essa finalidade. A carteira de trabalho digital também não substitui os documentos exigidos para votar.

Quando o e-Título substitui o documento com foto?

O aplicativo e-Título pode ser apresentado no lugar de um documento físico, desde que exiba a fotografia do eleitor.

A imagem fica disponível para usuários que possuem cadastro biométrico validado pela Justiça Eleitoral. Caso o aplicativo não apresente a foto, será necessário levar outro documento oficial com fotografia.

Além de permitir a identificação, o e-Título reúne informações sobre a inscrição eleitoral, a zona e a seção de votação. Por isso, a recomendação é verificar antecipadamente se o aplicativo está funcionando e se os dados estão atualizados.

Mesmo quem utiliza o documento digital não poderá entrar na cabine de votação com o celular. O aparelho deverá ser deixado no local indicado pelos mesários antes do acesso à urna eletrônica.

A restrição também se aplica a câmeras, filmadoras e outros equipamentos capazes de registrar imagens, como forma de preservar o sigilo do voto.

Perdi o título. Como descobrir onde votar?

Quem não tem mais o título impresso pode consultar o local de votação pela internet, no site do TSE, ou diretamente pelo aplicativo e-Título.

As plataformas permitem verificar o endereço, a zona e a seção eleitoral em que o cidadão está cadastrado.

O título físico, portanto, não é obrigatório para votar, mas conhecer previamente o local da seção pode facilitar o comparecimento no domingo.

O que acontece se a biometria não funcionar?

Problemas no reconhecimento da impressão digital não impedem automaticamente o eleitor de votar.

Se a biometria não for reconhecida após as tentativas previstas pelo sistema, os mesários deverão realizar procedimentos adicionais para confirmar a identidade do cidadão.

A conferência poderá incluir a apresentação do documento oficial com foto e a verificação do ano de nascimento, que será comparado com os dados registrados na Justiça Eleitoral.

Se a identidade for confirmada e os demais requisitos estiverem atendidos, a votação poderá ser liberada.

O mesmo princípio vale para eleitores que não possuem biometria cadastrada, desde que estejam habilitados a votar. Nesses casos, a identificação será realizada conforme os procedimentos estabelecidos pela Justiça Eleitoral.