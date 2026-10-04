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Trabalha neste domingo de eleições? Veja quais são seus direitos em 2026

Quem precisa cumprir expediente tem direito ao tempo necessário para votar; já mesários e outros convocados podem acumular dias de folga e receber auxílio-alimentação

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 04:00

Trabalha no dia da eleição? Veja quais são seus direitos em 2026
Trabalha no dia da eleição? Veja quais são seus direitos em 2026 Crédito: Imagem gerada pela IA

Trabalhar no dia da eleição não significa abrir mão do direito de votar. Em 2026, quem estiver escalado para trabalhar durante o domingo de votação deve ter garantido o tempo necessário para comparecer à sua seção eleitoral, sem desconto no salário ou exigência de compensação pelas horas utilizadas para votar.

A situação é diferente para quem for convocado para atuar como mesário, auxiliar ou em outras funções relacionadas à organização da votação. Nesses casos, a participação pode gerar dias de folga no trabalho, além de auxílio-alimentação.

O que pode e o que é proibido no dia da eleição

O respeito aos limites legais entre propaganda vedada e liberdade de expressão garante a segurança e a transparência da votação por Tomaz Silva/Agência Brasil
O monitoramento constante das autoridades policiais visa coibir crimes eleitorais e prisões em flagrante durante o dia do pleito por Paulo Pinto/Agencia Brasil
Os canais oficiais de denúncia e o aplicativo Pardal funcionam como ferramentas essenciais para o registro de irregularidades por Ira Romão/Agência Mural
As penalidades previstas para quem infringe a lei incluem detenção, prestação de serviços e multas financeiras expressivas por Geraldo Magela/Agência Senado
A legislação assegura ao cidadão o direito inviolável à manifestação individual e silenciosa com broches ou adesivos por Fernando Frazão/Agência Brasil
A proibição de propaganda nas ruas abrange tanto a abordagem direta aos eleitores quanto a distribuição de panfletos por Edilson Rodrigues/Agência Senado
A fiscalização rigorosa da Justiça Eleitoral busca coibir práticas ilegais e garantir a lisura do pleito em todo o país por Divulgação/TRE-AM
O uso de redes sociais e internet segue sob regras rígidas com vedação absoluta para novos impulsionamentos no dia da votação por Elza Fiúza/Agência Brasil
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O respeito aos limites legais entre propaganda vedada e liberdade de expressão garante a segurança e a transparência da votação por Tomaz Silva/Agência Brasil

Quem trabalha no dia da eleição pode sair para votar?

Sim. O trabalhador que estiver cumprindo expediente no dia da votação tem direito ao tempo necessário para votar, sem prejuízo da remuneração. A empresa pode funcionar normalmente durante o período eleitoral, mas precisa organizar a jornada de forma que os funcionários consigam comparecer às urnas.

O tempo liberado deve considerar o deslocamento e o período necessário para o exercício do voto. O empregador não pode descontar essas horas do salário nem exigir que elas sejam posteriormente compensadas.

E quem for mesário?

Quem for convocado para trabalhar nas eleições tem direito a dois dias de folga para cada dia de convocação e de efetiva participação. A regra também vale para o treinamento. A conclusão da capacitação corresponde a um dia de convocação e garante outros dois dias de folga.

Assim, quem participar do treinamento e trabalhar nos dois turnos da eleição poderá chegar a seis dias de folga. Os dias não precisam necessariamente ser tirados de uma só vez. A utilização pode ser combinada com o empregador e ocorre depois da participação nas atividades.

Quando as folgas podem ser usadas?

As folgas não podem ser utilizadas antecipadamente. Primeiro é preciso cumprir a convocação e as atividades correspondentes. Depois disso, os dias de descanso podem ser definidos em acordo com o empregador, podendo ser utilizados juntos ou separadamente. O direito permanece enquanto existir o vínculo de trabalho.

Quem trabalha nas eleições recebe dinheiro?

Além das folgas, há auxílio-alimentação de R$ 65 por turno trabalhado em 2026. O benefício é destinado aos colaboradores convocados para atuar nas atividades eleitorais, como mesários e integrantes de apoio logístico.

E se a pessoa só precisar votar?

Nesse caso, não há direito a dias extras de folga. O trabalhador tem garantido apenas o tempo necessário para comparecer à votação, sem perda de salário. Por isso, é importante diferenciar duas situações: quem apenas precisa se ausentar do trabalho para votar e quem foi oficialmente convocado para atuar durante a eleição.

Eleição terá dois turnos em 2026

O primeiro turno das eleições de 2026 está marcado para 4 de outubro. Caso haja segundo turno, a votação ocorrerá em 25 de outubro. Para quem for convocado para trabalhar nos dois domingos, as atividades de cada turno podem gerar novos dias de folga, conforme as regras de convocação.

Já para o trabalhador que apenas precisa votar, o direito continua sendo o de se ausentar pelo período necessário, sem desconto salarial.

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