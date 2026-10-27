IMPEDIDOS DE VOTAR

Trabalhadores: denúncias de assédio eleitoral disparam 240% no segundo turno

Ministério Público do Trabalho recebeu relatos de funcionários escalados durante a votação sem direito a revezamento; quase 2 mil denúncias foram registradas no país

Bruno Wendel

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 05:05

MPT Crédito: Divulgação/MPT-BA

As denúncias de assédio eleitoral dispararam 240% no segundo turno das eleições presidenciais, realizado neste domingo (25). Entre as principais irregularidades relatadas estão casos de trabalhadores que teriam sido impedidos de votar pelos próprios empregadores. Funcionários foram escalados para trabalhar durante o horário de votação, sem revezamento ou tempo suficiente para chegar às seções eleitorais. O aumento foi registrado pelo Ministério Público do Trabalho no Piauí (MPT-PI), que contabilizou 34 denúncias até as 17h de domingo, contra dez no primeiro turno. Em todo o Brasil, o órgão recebeu quase 2 mil denúncias de possíveis práticas de assédio eleitoral durante as eleições de 2026.

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Durante o fim de semana, equipes do MPT realizaram inspeções em estabelecimentos comerciais para verificar se os funcionários estavam sendo liberados para votar, especialmente em setores que mantiveram as atividades no domingo, como restaurantes. As denúncias do segundo turno foram registradas em Teresina, Parnaíba, União e Jaicós. Segundo o procurador do Trabalho Edno Moura, o direito ao voto não pode ser limitado por decisões dos empregadores. "O direito ao voto é uma das expressões mais importantes da nossa democracia e não pode ser limitado por imposições do empregador. Nossa atuação durante o plantão teve justamente esse propósito: garantir que os trabalhadores pudessem exercer livremente sua cidadania, sem sofrer ameaças, constrangimentos ou impedimentos", afirmou.

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Mesmo após o encerramento das eleições, as denúncias continuarão sendo investigadas. O MPT poderá expedir recomendações, firmar Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) e ajuizar ações civis públicas, inclusive com pedidos de indenização por danos morais coletivos, caso sejam constatadas irregularidades. "O fim da eleição não encerra a responsabilidade de quem praticou assédio eleitoral. Todas as denúncias serão devidamente analisadas e, quando constatadas irregularidades, adotaremos as medidas necessárias para responsabilizar os envolvidos", reforçou Edno Moura.