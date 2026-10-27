Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Trabalhadores: denúncias de assédio eleitoral disparam 240% no segundo turno

Ministério Público do Trabalho recebeu relatos de funcionários escalados durante a votação sem direito a revezamento; quase 2 mil denúncias foram registradas no país

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 05:05

MPT
MPT Crédito: Divulgação/MPT-BA

As denúncias de assédio eleitoral dispararam 240% no segundo turno das eleições presidenciais, realizado neste domingo (25). Entre as principais irregularidades relatadas estão casos de trabalhadores que teriam sido impedidos de votar pelos próprios empregadores. Funcionários foram escalados para trabalhar durante o horário de votação, sem revezamento ou tempo suficiente para chegar às seções eleitorais. O aumento foi registrado pelo Ministério Público do Trabalho no Piauí (MPT-PI), que contabilizou 34 denúncias até as 17h de domingo, contra dez no primeiro turno. Em todo o Brasil, o órgão recebeu quase 2 mil denúncias de possíveis práticas de assédio eleitoral durante as eleições de 2026.

MPT quer que iFood arque com INSS de entregadores

Justiça determina que INSS aceite CATs de entregadores mesmo sem emissão do iFood por Divulgação
Entregadores do iFood poderão registrar acidentes no INSS mesmo sem documento emitido pela empresa por Divulgação
Liminar impede que o INSS recuse CATs de entregadores apenas porque o iFood não emitiu o documento por Divulgação
Nova decisão facilita o registro de acidentes de entregadores do iFood junto ao INSS por Marina Silva/CORREIO
Levantamento citado pela Justiça mostra que 47,6% dos entregadores entrevistados sofreram acidente de trabalho em um ano por Marina Silva/CORREIO
A decisão destaca que 98,8% dos entregadores entrevistados afirmaram não ter local adequado para fazer refeições durante a jornada por Marina Silva/CORREIO
Dados usados pela Justiça indicam que mais de 90% dos entregadores entrevistados nunca receberam equipamentos de proteção individual por Marina Silva/CORREIO
Inspeção citada na decisão aponta que 93,9% dos entregadores disseram não ter acesso a água potável e local de descanso durante o trabalho por Roberto Abreu/Divulgação
Segundo a decisão, quase 1 em cada 2 entregadores entrevistados sofreu acidente de trabalho nos 12 meses anteriores por Fernando Frazão/Agência Brasil
Os dados citados pela Justiça apontam um cenário de risco: 47,6% dos entregadores relataram acidentes de trabalho no período de um ano por Rovena Rosa/Agência Brasil
1 de 10
Justiça determina que INSS aceite CATs de entregadores mesmo sem emissão do iFood por Divulgação

Durante o fim de semana, equipes do MPT realizaram inspeções em estabelecimentos comerciais para verificar se os funcionários estavam sendo liberados para votar, especialmente em setores que mantiveram as atividades no domingo, como restaurantes. As denúncias do segundo turno foram registradas em Teresina, Parnaíba, União e Jaicós. Segundo o procurador do Trabalho Edno Moura, o direito ao voto não pode ser limitado por decisões dos empregadores. "O direito ao voto é uma das expressões mais importantes da nossa democracia e não pode ser limitado por imposições do empregador. Nossa atuação durante o plantão teve justamente esse propósito: garantir que os trabalhadores pudessem exercer livremente sua cidadania, sem sofrer ameaças, constrangimentos ou impedimentos", afirmou.

BYD firma acordo com o MPT de R$ 40 milhões após resgate de trabalhadores em fábrica na Bahia

BYD por THUANE MARIA/GOVBA
Fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação
Fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação
Fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação
Condição de trabalho na BYD está sendo investigada por Reprodução
1 de 5
BYD por THUANE MARIA/GOVBA

Mesmo após o encerramento das eleições, as denúncias continuarão sendo investigadas. O MPT poderá expedir recomendações, firmar Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) e ajuizar ações civis públicas, inclusive com pedidos de indenização por danos morais coletivos, caso sejam constatadas irregularidades. "O fim da eleição não encerra a responsabilidade de quem praticou assédio eleitoral. Todas as denúncias serão devidamente analisadas e, quando constatadas irregularidades, adotaremos as medidas necessárias para responsabilizar os envolvidos", reforçou Edno Moura.

Trabalhadores que tenham sofrido ou presenciado situações semelhantes podem registrar denúncias pelo endereço mpt.mp.br/assedio-eleitoral, pelo portal prt23.mpt.mp.br/servicos/denuncias ou pelo e-mail prt23.atendimento@mpt.mp.br, com preservação da identidade do denunciante. Para demandas estritamente individuais, a orientação é procurar o sindicato da categoria, um advogado ou o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), pelo telefone 158.

Leia mais

Imagem - Shopping é investigado por suposta pressão política sobre funcionários durante reunião

Shopping é investigado por suposta pressão política sobre funcionários durante reunião

Imagem - Doméstica é resgatada após mais de 30 anos em trabalho análogo à escravidão; MPT pede indenização de R$ 800 mil

Doméstica é resgatada após mais de 30 anos em trabalho análogo à escravidão; MPT pede indenização de R$ 800 mil

Imagem - MPT abre inquérito para investigar morte de trabalhador chinês na fábrica da BYD em Camaçari

MPT abre inquérito para investigar morte de trabalhador chinês na fábrica da BYD em Camaçari

Mais recentes

Imagem - Três apostas da Bahia ganham até R$ 58 mil na Mega-Sena; confira resultado

Três apostas da Bahia ganham até R$ 58 mil na Mega-Sena; confira resultado
Imagem - Metrô de Salvador terá horário estendido para Bahia x São Paulo na Fonte Nova

Metrô de Salvador terá horário estendido para Bahia x São Paulo na Fonte Nova
Imagem - Ajuda na circulação, tem antioxidantes e favorece o intestino: conheça cinco benefícios de vegetal comum na alimentação

Ajuda na circulação, tem antioxidantes e favorece o intestino: conheça cinco benefícios de vegetal comum na alimentação