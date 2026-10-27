Trabalhadores: denúncias de assédio eleitoral disparam 240% no segundo turno

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Bruno Wendel
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 05:05
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Durante o fim de semana, equipes do MPT realizaram inspeções em estabelecimentos comerciais para verificar se os funcionários estavam sendo liberados para votar, especialmente em setores que mantiveram as atividades no domingo, como restaurantes. As denúncias do segundo turno foram registradas em Teresina, Parnaíba, União e Jaicós. Segundo o procurador do Trabalho Edno Moura, o direito ao voto não pode ser limitado por decisões dos empregadores. "O direito ao voto é uma das expressões mais importantes da nossa democracia e não pode ser limitado por imposições do empregador. Nossa atuação durante o plantão teve justamente esse propósito: garantir que os trabalhadores pudessem exercer livremente sua cidadania, sem sofrer ameaças, constrangimentos ou impedimentos", afirmou.
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Mesmo após o encerramento das eleições, as denúncias continuarão sendo investigadas. O MPT poderá expedir recomendações, firmar Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) e ajuizar ações civis públicas, inclusive com pedidos de indenização por danos morais coletivos, caso sejam constatadas irregularidades. "O fim da eleição não encerra a responsabilidade de quem praticou assédio eleitoral. Todas as denúncias serão devidamente analisadas e, quando constatadas irregularidades, adotaremos as medidas necessárias para responsabilizar os envolvidos", reforçou Edno Moura.
Trabalhadores que tenham sofrido ou presenciado situações semelhantes podem registrar denúncias pelo endereço mpt.mp.br/assedio-eleitoral, pelo portal prt23.mpt.mp.br/servicos/denuncias ou pelo e-mail prt23.atendimento@mpt.mp.br, com preservação da identidade do denunciante. Para demandas estritamente individuais, a orientação é procurar o sindicato da categoria, um advogado ou o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), pelo telefone 158.