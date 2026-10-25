Trabalho no domingo da eleição: veja o que diz a lei sobre liberação para votar

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Carol Neves
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 06:59
Estar escalado para trabalhar no domingo do segundo turno, em 25 de outubro, não impede o comparecimento às urnas. O trabalhador tem direito de se ausentar pelo período necessário para votar, sem desconto salarial nem obrigação de compensar as horas depois, conforme orientação do Ministério Público do Trabalho (MPT).
A garantia consta do artigo 60 da Resolução nº 23.759/2026 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O dispositivo assegura o tempo necessário ao exercício do voto a quem precisar trabalhar ou prestar serviço a terceiros no dia da eleição.
Quanto tempo o trabalhador pode ficar fora?
Não há uma quantidade fixa de horas estabelecida pela resolução para todos os casos. O período deve ser suficiente para permitir o exercício do voto, conforme as circunstâncias de cada trabalhador.
Além do atendimento na seção eleitoral, é preciso considerar o trajeto, as condições de transporte e eventuais filas. A orientação do MPT também abrange quem trabalha em uma cidade e vota em outra.
No primeiro turno, o MPT no Distrito Federal recomendou que o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) retirasse um limite de duas horas para a votação. O órgão destacou que a distância e o tempo de espera podem exigir uma liberação maior e informou que as garantias também deveriam ser respeitadas no segundo turno.
Como a empresa pode organizar a saída
O empregador pode combinar horários e organizar a escala para manter o serviço funcionando, desde que isso não impeça nem dificulte o voto. A definição deve levar em conta o tempo necessário para o funcionário chegar ao local de votação e ser atendido.
A liberação não pode ser condicionada à reposição das horas. Em recomendação a uma empresa de vigilância no Acre, o MPT também orientou que o período utilizado para votar não provocasse redução de benefícios ou prejuízo ao descanso semanal dos trabalhadores.
Na Bahia, as seções eleitorais funcionarão das 8h às 17h, seguindo o horário de Brasília. Quem estiver na fila até o encerramento terá o direito de votar garantido, mesmo que o atendimento termine mais tarde.
Onde denunciar impedimentos
Trabalhadores que tiverem a saída dificultada ou sofrerem pressão política podem procurar o Ministério Público do Trabalho. A orientação é preservar mensagens, áudios, escalas e outros registros que ajudem a demonstrar o ocorrido. As denúncias podem ser feitas pelo canal de assédio eleitoral do MPT.
O órgão também alerta que chefias não podem ameaçar o emprego, oferecer vantagens para influenciar a escolha eleitoral ou exigir comprovação de em quem o funcionário votou. O voto é secreto.