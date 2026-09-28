CUIDADO COM A MULTA!

Transportar eleitores no dia da eleição: entenda o que é permitido pela lei e as regras para carona

Saiba o que a legislação brasileira permite, como funciona o transporte público no dia da votação e o que pode ser considerado crime eleitoral

Maiara Baloni

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 11:00

Frota de ônibus opera com tarifa zero e carros particulares precisam seguir regras estritas no dia da votação. Crédito: Washington Nery/Prefeitura de Feira

No dia da eleição, o deslocamento até o local de votação costuma gerar dúvidas entre as pessoas. Para proteger o direito de escolha e evitar que candidatos ou partidos tentem influenciar o voto do cidadão, o Brasil tem regras bem claras sobre o transporte de eleitores. A legislação define com clareza o que é uma simples gentileza e o que passa a ser considerado crime no dia do pleito.

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Quem descumpre as regras e faz transporte irregular de eleitores responde por crime eleitoral. De acordo com o Artigo 11 da Lei nº 6.091/1974, a punição é de quatro a seis anos de reclusão, além do pagamento de 200 a 300 dias-multa, no qual o valor exato é calculado pelo juiz com base na condição financeira do acusado e no salário mínimo.

Essa proibição não vale apenas para o momento da votação, ela começa na véspera da eleição, dura todo o dia do pleito e só termina no dia seguinte. Essa regra serve para evitar que grupos organizados usem carros para abordar e aliciar as pessoas perto das seções eleitorais.

Posso dar carona a familiares, amigos ou vizinhos?

A lei brasileira faz uma separação clara entre o uso particular do carro e o transporte irregular.

A mesma Lei nº 6.091/1974 garante que o dono do veículo pode usar o próprio carro para ir votar e também para levar membros da sua família. No caso de amigos e vizinhos, a carona caridosa e eventual entre pessoas conhecidas é permitida. Ela é vista como um ato de gentileza cotidiana, desde que não tenha nenhuma ligação com candidatos ou partidos, não conte com combustível pago por políticos e não sirva para pedir votos.

A diferença entre a carona permitida e o transporte ilegal está na intenção. A carona comum é uma ação isolada entre conhecidos, sem cobrança de dinheiro, sem panfletos e sem pedido de voto. Já o transporte proibido envolve organização, como listas de passageiros, grupos de mensagens com horários, combustível pago por políticos ou distribuição de santinhos dentro do carro.

Para a Justiça Eleitoral, inclusive, não é preciso que a pessoa peça o voto em voz alta para cometer o crime. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entende que a intenção de aliciar o eleitor pode ser provada pelas atitudes e pelo contexto, como a presença de material de propaganda no veículo ou a viagem paga por apoiadores de campanhas.

Táxis, aplicativos e ônibus podem funcionar?

Os meios de transporte funcionam no dia da votação, mas precisam seguir normas específicas para cada serviço.

Táxis e carros de aplicativo podem circular normalmente durante todo o dia. O detalhe é que a corrida deve ser pedida e paga pelo próprio passageiro, do próprio bolso, para o seu deslocamento individual. Candidatos, partidos ou apoiadores de campanhas não podem fretar veículos nem pagar corridas para os outros. Essa prática é proibida e considerada captação ilegal de voto.

Já os ônibus e demais transportes públicos da cidade funcionam com tarifa zero e frota completa no dia da votação. Por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) e regulamentação do TSE, o passe livre é garantido para que todo cidadão consiga chegar à sua urna eletrônica sem ter que pagar passagem e sem precisar de cadastro prévio.

Além do transporte público comum, a Justiça Eleitoral organiza rotas gratuitas em áreas rurais isoladas para buscar quem mora longe dos centros urbanos. O órgão também oferece o programa Seu Voto Importa, que garante transporte adaptado para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida que fizerem a solicitação prévia junto ao Cartório Eleitoral ou pelo site oficial.

Como consultar o transporte oficial e denunciar irregularidades?

As informações sobre as rotas de ônibus e os horários do transporte gratuito oferecido pela Justiça Eleitoral ficam disponíveis nos sites dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) de cada estado e nos Cartórios Eleitorais locais.