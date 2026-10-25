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Transportes em Salvador serão gratuitos neste domingo (25); veja quais

Ônibus, BRT e outras modalidades terão operação gratuita em horários específicos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 07:30

Ônibus BRT
Ônibus BRT Crédito: Urbaianos / imagens ilustrativas

Os eleitores que vão votar no segundo turno das Eleições 2026, marcado para este domingo (25), terão acesso gratuito a diferentes modalidades de transporte público em Salvador e na Região Metropolitana. A medida contempla ônibus convencionais, BRT, STEC (amarelinhos), Elevador Lacerda, metrô e ferry-boat, com horários e condições específicas para cada serviço.

Nos ônibus convencionais, no BRT Salvador e no STEC, a gratuidade será válida das 6h às 20h do domingo. Para atender à demanda, o transporte coletivo municipal contará com 100% da frota utilizada em dias úteis, sem a redução habitual de veículos aos domingos.

Famosos que se elegeram nas Eleições 2026

Thammy Miranda (PSD) foi eleito deputado estadual por São Paulo nas eleições de 2026, com 84.330 votos por Reprodução/Redes Sociais
Ana Elisa Santos Silva, 21 anos, do PT, foi eleita a deputada federal mais jovem por Minas Gerais, com cerca de 524 mil votos por Reprodução/Redes Sociais
Mario Frias (PL) recebeu 91.403 votos nas eleições de 2026, sendo reeleito deputado federal por São Paulo por Reprodução
Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL) foi eleto deputado federal de São Paulo com 187.743 votos por Divulgação
Danrlei (PSD) recebeu 105.079 votos nas eleições de 2026 e foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul por Reprodução/Redes Sociais
Irmão de Bruno, Thiago Gagliasso (PL) foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro com 67.700 votos  por Reprodução/Redes Sociais
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Thammy Miranda (PSD) foi eleito deputado estadual por São Paulo nas eleições de 2026, com 84.330 votos por Reprodução/Redes Sociais

Durante o período de gratuidade, os ônibus convencionais circularão sem cobradores. Os passageiros deverão embarcar e desembarcar pelas portas do meio ou traseiras dos veículos.

O Elevador Lacerda também terá tarifa gratuita no domingo, com funcionamento normal das 7h às 21h30.

Metrô terá gratuidade a partir de sábado (24)

O Metrô Bahia oferecerá viagens gratuitas das 18h de sábado (24) até as 23h59 de domingo (25). O benefício será válido para os passageiros que utilizarem o sistema metroviário entre Salvador e Lauro de Freitas.

Durante o período, o metrô funcionará normalmente, das 5h à meia-noite. A iniciativa busca facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação.

A concessionária orienta os passageiros a planejarem os trajetos com antecedência e a respeitarem as regras de segurança nas estações, como aguardar o desembarque antes de entrar nos trens e utilizar os corrimãos nas escadas.

Famosos que não se elegeram nas Eleições 2026

José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução
Silvia Abravanel (PSD) - 22.464 votos por Reprodução
Rachel Sheherazade (PSD) - 22.451 votos por Reprodução
Geraldo Luís (Avante): 10.176 votos por Reprodução | Instagram
Tiririca (PL): 5.523 votos por Divulgação/Instagram @domingosneto
Adrilles Jorge (União Brasil) - Ex-BBB - 26.694 votos por Reprodução
Cantor Netinho De Paula (MDB) - 19.336 votos por Divulgação
Jean Wyllys (PT) - 18.073 votos por Agência Brasil
Luis Fabiano (MDB) - 9.613 votos por Reproduçao
Caneta Azul - Manoel Gomes (Avante) - 7.239 votos por Reprodução/Redes Sociais
MC Gui (PSD) - 7.378 votos por Reprodução
Baianinho De Mauá (União Brasil) - 7.452 votos por Marcos Ribolli
Goleiro Sérgio (Solidariedade) - 9.565 votos por Reprodução
Eduardo Xaropinho do Ratinho (PDT) - 15.382 votos por Reprodução
Marquito do Ratinho (PSD) - 1.595 votos por Reprodução/Redes Sociais
Jogador Finazzi (MDB) — 1.069 votos por Divulgação/Parauapebas
Sarah Poncio (Solidariedade) - 20.474 votos por Reprodução
Andrea Sorvetão (DC) - 2.529 votos por Reprodução?/ Instagram
Conrado, marido de Andréa Sorvetão (Democracia Cristã) - 2.282 votos  por Reprodução/Instagram
Inês Brasil (PSB) - 3.145 votos por Divulgação
Ator Humberto Martins (DC) - 1.124 votos por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Matteus Amaral (PP) - 51.437 votos por Reprodução/Instagram
Antonia Fontenelle (PSDB) - 3.873 votos por Reprodução
Sikêra Júnior (Republicanos ) - 37.050 votos por Reprodução
Técnico Vanderlei Luxemburgo (PODE) - 67.987 votos por Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Val Marchiori (Republicanos) - 5.025 votos  por Reprodução
Menina da Bota, Maria José Mendes da Cruz (União Brasil) - 9.789 votos por Reprodução
Ex-BBB Vivian Amorim (União Brasil) - 10.807 votos  por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Lucas Penteado (PT) - 3.448 votos por Reprodução
Ex-BBB 8 Gyselle Soares (PP) desistiu da candidatura a deputada federal pelo Piauí em setembro por Reprodução
Marcelinho Carioca (Republicanos) - 2.400 votos por Reprodução
Edmundo (PSDB) - 18.072 votos   por Reprodução
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José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução

Ferry-boat terá gratuidade para pedestres

O sistema ferry-boat também oferecerá viagens gratuitas para pedestres durante o período eleitoral. Na sexta-feira (23) e no sábado (24), o benefício estará disponível das 5h às 23h30. No domingo (25), a gratuidade será válida das 6h às 23h30, nos dois terminais.

Para utilizar o serviço sem pagar a tarifa, os passageiros deverão apresentar o e-Título ou o título de eleitor acompanhado de um documento oficial com foto. A gratuidade será destinada exclusivamente a passageiros a pé e não contemplará veículos.

O embarque gratuito deverá ser solicitado diretamente na bilheteria. Não será permitido acessar diretamente a catraca do salão de embarque sem realizar o procedimento.

Veja o resultado de cada candidato ligado ao esporte nas eleições 2026

Amazonas | Rozenha (presidente da Federação Amazonense) – Deputado estadual – PSD – 62.201 votos – REELEITO por Divulgação
Bahia | Marcone Amaral (ex-zagueiro do Vitória e ex-prefeito de Itajuípe) – Deputado estadual – PSD – 8.159 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Bahia | Bobô (ídolo do Bahia, campeão brasileiro em 1988) – Deputado estadual – PCdoB – 70.898 votos – REELEITO por Reprodução
Distrito Federal | Washington Coração Valente (ex-atacante de Fluminense, Athletico-PR, São Paulo e Seleção Brasileira) – Deputado federal – MDB – 7.503 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Distrito Federal | Marcelinho Carioca (ídolo do Corinthians) – Deputado distrital – Republicanos – 2.494 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Distrito Federal | Leila do Vôlei (ex-jogadora da Seleção Brasileira de vôlei) – Senado – PDT – 686.340 votos – NÃO REELEITA por Pedro França/Agência Senado
Mato Grosso | Nelson Ferreira Júnior (ex-atleta do atletismo) – Senado – Agir – 5.563 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Minas Gerais | Alexandre Kalil (ex-presidente do Atlético-MG) – Governador – PDT – 403.466 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Minas Gerais | Maurício do Vôlei (ex-jogador de vôlei, campeão olímpico) – Deputado federal – PL – 16.122 votos – NÃO REELEITO por FIVB
Minas Gerais | Sérgio Santos Rodrigues (ex-dirigente do Cruzeiro) – Deputado federal – PRD – 20.279 votos – NÃO ELEITO por Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Minas Gerais | João Leite (ex-goleiro do Atlético-MG) – Deputado federal – PSDB – 12.771 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Pará | Alberto Maia (ex-presidente do Paysandu) – Deputado estadual – PSD – 2.055 votos – NÃO ELEITO por Luís Totti/Paysandu
Pará | Tonhão do Leão (dirigente do Remo) – Deputado estadual – MDB – 1.576 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Paraná | Dani Pato (ex-jogadora de futebol com passagem pelo Santos) – Deputada estadual – MDB – 4.154 votos – NÃO ELEITA por Pedro Ernesto Guerra Azevedo / Santos
Paraná | Perdigão (ex-meia de Paraná Clube e Internacional, campeão mundial pelo Inter) – Deputado estadual – Rede – 1.646 votos – NÃO ELEITO por Reprodução
Paraná | Henrique Dias (ex-atacante do Coritiba) – Deputado federal – PSDB – 321 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Pernambuco | Flávio Caça Rato (ex-atacante do Santa Cruz) – Deputado federal – MDB – 5.062 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Piauí | Sarah Menezes (ex-judoca, campeã olímpica em 2012) – Deputada federal – MDB – 10.516 votos – NÃO ELEITA por Divulgação/COB
Rio de Janeiro | Edmundo (ídolo do Vasco, com passagens por Palmeiras e Seleção Brasileira) – Deputado federal – PSDB – 35.725 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Rio de Janeiro | Marcos Braz (ex-dirigente do Flamengo) – Deputado federal – PSDB – 18.305 votos – NÃO ELEITO por Alexandre Vidal/Flamengo
Rio de Janeiro | Luiz Lima (ex-nadador) – Deputado federal – Novo – 79.249 votos – REELEITO por Reprodução
Rio de Janeiro | Eduardo Bandeira de Mello (ex-presidente do Flamengo) – Deputado federal – PV – 37.535 votos – NÃO REELEITO por Divulgação
Rio de Janeiro | Donizete Pantera (ex-atacante do Botafogo) – Deputado estadual – PL – 4.884 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Rio Grande do Sul | Danrlei (ex-goleiro e ídolo do Grêmio) – Deputado federal – PSD – 105.079 votos – REELEITO por Divulgação
Rio Grande do Sul | Cleo Hickmann (ex-meia-atacante de Internacional, Palmeiras, Flamengo e Sport) – Deputado federal – PDT – 412 votos – NÃO ELEITO por Reprodução
São Paulo | Luis Fabiano (ídolo do São Paulo e ex-atacante da Seleção Brasileira) – Deputado federal – MDB – 9.613 votos – NÃO ELEITO por Reprodução/Youtube
São Paulo | Alexandre Finazzi (ex-atacante de Corinthians, Fortaleza, Ponte Preta e Goiás) – Deputado federal – MDB – 1.069 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
São Paulo | Douglas Viegas (ex-jogador de basquete) – Deputado federal – Podemos – 26.579 votos – NÃO ELEITO por Reprodução
São Paulo | Débora Rodrigues (pilota de automobilismo) – Deputada federal – PSD – 891 votos – NÃO ELEITA por Divulgação
São Paulo | Dinei (ex-atacante do Corinthians) – Deputado estadual – Avante – 6.338 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
São Paulo | Goleiro Sérgio (ex-goleiro do Palmeiras, campeão da Libertadores de 1999) – Deputado estadual – Solidariedade – 9.565 votos – NÃO ELEITO por Reprodução
São Paulo | Altobeli Silva (ex-atleta do atletismo, olímpico na Rio 2016) – Deputado estadual – União – 5.192 votos – NÃO ELEITO por Wander Roberto/COB
São Paulo | Felipe Sertanejo (ex-lutador de MMA) – Deputado estadual – PL – 138.277 votos – ELEITO por Divulgação/UFC
São Paulo | Felipe Franco (fisiculturista) – Deputado estadual – União – 59.518 votos – NÃO REELEITO por Divulgação
Tocantins | Vanderlei Luxemburgo (ex-técnico da Seleção Brasileira) – Senado – Podemos – 67.987 votos (4,11%, 7º lugar) – NÃO ELEITO por Divulgação
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Amazonas | Rozenha (presidente da Federação Amazonense) – Deputado estadual – PSD – 62.201 votos – REELEITO por Divulgação

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