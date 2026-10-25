ELEIÇÃO 2026

Transportes em Salvador serão gratuitos neste domingo (25); veja quais

Ônibus, BRT e outras modalidades terão operação gratuita em horários específicos

Esther Morais

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 07:30

Ônibus BRT Crédito: Urbaianos / imagens ilustrativas

Os eleitores que vão votar no segundo turno das Eleições 2026, marcado para este domingo (25), terão acesso gratuito a diferentes modalidades de transporte público em Salvador e na Região Metropolitana. A medida contempla ônibus convencionais, BRT, STEC (amarelinhos), Elevador Lacerda, metrô e ferry-boat, com horários e condições específicas para cada serviço.

Nos ônibus convencionais, no BRT Salvador e no STEC, a gratuidade será válida das 6h às 20h do domingo. Para atender à demanda, o transporte coletivo municipal contará com 100% da frota utilizada em dias úteis, sem a redução habitual de veículos aos domingos.

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Durante o período de gratuidade, os ônibus convencionais circularão sem cobradores. Os passageiros deverão embarcar e desembarcar pelas portas do meio ou traseiras dos veículos.

O Elevador Lacerda também terá tarifa gratuita no domingo, com funcionamento normal das 7h às 21h30.

Metrô terá gratuidade a partir de sábado (24)

O Metrô Bahia oferecerá viagens gratuitas das 18h de sábado (24) até as 23h59 de domingo (25). O benefício será válido para os passageiros que utilizarem o sistema metroviário entre Salvador e Lauro de Freitas.

Durante o período, o metrô funcionará normalmente, das 5h à meia-noite. A iniciativa busca facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação.

A concessionária orienta os passageiros a planejarem os trajetos com antecedência e a respeitarem as regras de segurança nas estações, como aguardar o desembarque antes de entrar nos trens e utilizar os corrimãos nas escadas.

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Ferry-boat terá gratuidade para pedestres

O sistema ferry-boat também oferecerá viagens gratuitas para pedestres durante o período eleitoral. Na sexta-feira (23) e no sábado (24), o benefício estará disponível das 5h às 23h30. No domingo (25), a gratuidade será válida das 6h às 23h30, nos dois terminais.

Para utilizar o serviço sem pagar a tarifa, os passageiros deverão apresentar o e-Título ou o título de eleitor acompanhado de um documento oficial com foto. A gratuidade será destinada exclusivamente a passageiros a pé e não contemplará veículos.

O embarque gratuito deverá ser solicitado diretamente na bilheteria. Não será permitido acessar diretamente a catraca do salão de embarque sem realizar o procedimento.