TRE substitui 60 urnas eletrônicas e registra cinco prisões na Bahia; saiba onde

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Esther Morais
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 12:40
O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) registrou a substituição de 60 urnas eletrônicas em todo o estado até as 12h deste domingo (4), durante o primeiro turno das Eleições 2026. Do total, duas urnas precisaram ser trocadas em Salvador.
Até o mesmo horário, cinco eleitores foram presos por prática de boca de urna. As ocorrências foram registradas em Tremedal, Vitória da Conquista, Amargosa e Teixeira de Freitas, sendo duas prisões neste último município.
O que pode e o que é proibido no dia da eleição
Nos casos classificados como crimes de menor potencial ofensivo, é lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e o eleitor é liberado. Nessas situações, não há audiência de custódia.
O Centro Integrado de Inteligência em Propaganda Eleitoral Digital (CIIP) também contabilizou 351 chamados até o meio-dia. Ao todo, foram registradas 397 Notícias de Irregularidades em Propaganda Eleitoral envolvendo internet, rádio e televisão, com autuações no Processo Judicial Eletrônico (PJe).