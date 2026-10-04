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TRE substitui 60 urnas eletrônicas e registra cinco prisões na Bahia; saiba onde

Duas das urnas substituídas estavam em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 12:40

Urna eletrônica foi aberta ao vivo pela primeira vez
TRE substitui 60 urnas eletrônicas e registra cinco prisões na Bahia Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) registrou a substituição de 60 urnas eletrônicas em todo o estado até as 12h deste domingo (4), durante o primeiro turno das Eleições 2026. Do total, duas urnas precisaram ser trocadas em Salvador.

Até o mesmo horário, cinco eleitores foram presos por prática de boca de urna. As ocorrências foram registradas em Tremedal, Vitória da Conquista, Amargosa e Teixeira de Freitas, sendo duas prisões neste último município.

O que pode e o que é proibido no dia da eleição

O respeito aos limites legais entre propaganda vedada e liberdade de expressão garante a segurança e a transparência da votação por Tomaz Silva/Agência Brasil
O monitoramento constante das autoridades policiais visa coibir crimes eleitorais e prisões em flagrante durante o dia do pleito por Paulo Pinto/Agencia Brasil
Os canais oficiais de denúncia e o aplicativo Pardal funcionam como ferramentas essenciais para o registro de irregularidades por Ira Romão/Agência Mural
As penalidades previstas para quem infringe a lei incluem detenção, prestação de serviços e multas financeiras expressivas por Geraldo Magela/Agência Senado
A legislação assegura ao cidadão o direito inviolável à manifestação individual e silenciosa com broches ou adesivos por Fernando Frazão/Agência Brasil
A proibição de propaganda nas ruas abrange tanto a abordagem direta aos eleitores quanto a distribuição de panfletos por Edilson Rodrigues/Agência Senado
A fiscalização rigorosa da Justiça Eleitoral busca coibir práticas ilegais e garantir a lisura do pleito em todo o país por Divulgação/TRE-AM
O uso de redes sociais e internet segue sob regras rígidas com vedação absoluta para novos impulsionamentos no dia da votação por Elza Fiúza/Agência Brasil
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O respeito aos limites legais entre propaganda vedada e liberdade de expressão garante a segurança e a transparência da votação por Tomaz Silva/Agência Brasil

Nos casos classificados como crimes de menor potencial ofensivo, é lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e o eleitor é liberado. Nessas situações, não há audiência de custódia.

O Centro Integrado de Inteligência em Propaganda Eleitoral Digital (CIIP) também contabilizou 351 chamados até o meio-dia. Ao todo, foram registradas 397 Notícias de Irregularidades em Propaganda Eleitoral envolvendo internet, rádio e televisão, com autuações no Processo Judicial Eletrônico (PJe).

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