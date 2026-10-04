ELEIÇÕES 2026

TRE substitui 60 urnas eletrônicas e registra cinco prisões na Bahia; saiba onde

Duas das urnas substituídas estavam em Salvador

Esther Morais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 12:40

TRE substitui 60 urnas eletrônicas e registra cinco prisões na Bahia Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) registrou a substituição de 60 urnas eletrônicas em todo o estado até as 12h deste domingo (4), durante o primeiro turno das Eleições 2026. Do total, duas urnas precisaram ser trocadas em Salvador.

Até o mesmo horário, cinco eleitores foram presos por prática de boca de urna. As ocorrências foram registradas em Tremedal, Vitória da Conquista, Amargosa e Teixeira de Freitas, sendo duas prisões neste último município.

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Nos casos classificados como crimes de menor potencial ofensivo, é lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e o eleitor é liberado. Nessas situações, não há audiência de custódia.