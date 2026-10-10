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Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro confirma eleição de Douglas Ruas no primeiro turno

Ruas (PL) teve 50,88% dos votos e é eleito para o governo estadual do RJ após exclusão de Garotinho do pleito

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Mariana Rios

  • Estadão

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 17:10

Após retotalização dos votos, Douglas Ruas tem 50,88% dos votos no RJ
Após retotalização dos votos, Douglas Ruas tem 50,88% dos votos no RJ Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) confirmou a eleição de Douglas Ruas (PL) no primeiro turno, com 50,88% dos votos válidos, após retotalizar os votos ao governo do estado. O resultado foi obtido após a exclusão dos 274.411 votos recebidos por Anthony Garotinho (Republicanos), anulados por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A retotalização não altera os votos registrados nas urnas, mas recalcula os porcentuais com a exclusão dos votos anulados. Ruas obteve inicialmente 49,27% dos votos válidos, enquanto Paes recebeu 42,76%.

Veja onde haverá 2º turno para governador e quem são os candidatos
Rio teria 2º turno para governador: Ruas x Paes Crédito: Divulgação

Segundo o presidente do TRE-RJ, desembargador Claudio de Mello Tavares, o resultado passará por etapas formais de análise antes da proclamação definitiva, prevista para 15 de outubro, às 15 horas.

Entenda

A retotalização dos votos para governador do Rio de Janeiro foi necessária após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anular os 274.411 votos recebidos por Anthony Garotinho no primeiro turno. Com a exclusão desses votos, a Justiça Eleitoral recalculou os percentuais dos candidatos com base no novo total de votos válidos.

Garotinho concorreu sub judice, expressão usada quando a situação eleitoral de um candidato ainda depende de decisão judicial. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) havia considerado o ex-governador inelegível por causa de uma condenação por improbidade administrativa. Enquanto recorria da decisão, ele conseguiu autorização para disputar a eleição e aparecer nas urnas.

Veja onde haverá 2º turno para governador e quem são os candidatos

Acre: Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos). Mailza teve 218.760 votos (49,76%) e Rick, 141.859 (32,27%) por Divulgação
Amazonas: Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL). Aziz com 841.846 votos (40,63%) e Maria do Carmo com 507.335 (24,49%) por Divulgação
Dustrito Federal: Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT). Celina com 825.530 (49.93%) e Leandro, 569.930 (34,47%). por Divulgação
DF: Celina teve 825.530 (49.93%) dos votos válidos por Divulgação
DF: Leandro Grass (PT) teve 569.930 (34,47%) dos votos válidos por Divulgação
Espírito Santo: Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) vão disputar o segundo turno no Espírito Santo. Pazolini obteve 49,65% dos votos válidos e Ferraço ficou com 34,06% por Divulgação
Rio Grande do Norte: Allyson (União) e Cadu de Lula (PT). Allyson obteve 733.089 dos votos válidos (36,94%) e Cadu, 718.300 (36,16%) por Divulgação
Tocantins: Professora Dorinha (União) e Vicentinho Júnior (PSDB). Professora Dorinha com 386.260 dos votos válidos (45,52%) e Vicentinho Jr com 372.848 (43,94%) por Divulgação
1 de 8
Acre: Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos). Mailza teve 218.760 votos (49,76%) e Rick, 141.859 (32,27%) por Divulgação

Na sexta-feira (2), antes da votação, o ministro Floriano de Azevedo Marques, relator do caso no TSE, determinou que os votos recebidos por Garotinho fossem registrados como anulados sub judice. No domingo (4), dia da eleição, porém, o ministro Nunes Marques decidiu que os votos deveriam ser contabilizados como válidos até o julgamento do recurso.

No dia seguinte à votação, Garotinho desistiu do recurso. O TSE, no entanto, rejeitou o pedido de desistência e julgou o caso na quinta-feira (8), declarando nulos os votos do candidato.

Com a retotalização, Douglas Ruas (PL), que havia recebido 4.271.199 votos - 49,27% dos votos válidos antes da exclusão dos votos de Garotinho, ultrapassou a marca de 50%, abrindo caminho para uma vitória no primeiro turno. Eduardo Paes (PSD), por sua vez, obteve 3.706.984 votos, o equivalente a 42,76% do total válido antes da recontagem.

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