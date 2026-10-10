GOVERNADOR

Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro confirma eleição de Douglas Ruas no primeiro turno

Ruas (PL) teve 50,88% dos votos e é eleito para o governo estadual do RJ após exclusão de Garotinho do pleito



Mariana Rios

Estadão

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 17:10

Após retotalização dos votos, Douglas Ruas tem 50,88% dos votos no RJ Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) confirmou a eleição de Douglas Ruas (PL) no primeiro turno, com 50,88% dos votos válidos, após retotalizar os votos ao governo do estado. O resultado foi obtido após a exclusão dos 274.411 votos recebidos por Anthony Garotinho (Republicanos), anulados por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A retotalização não altera os votos registrados nas urnas, mas recalcula os porcentuais com a exclusão dos votos anulados. Ruas obteve inicialmente 49,27% dos votos válidos, enquanto Paes recebeu 42,76%.

Rio teria 2º turno para governador: Ruas x Paes Crédito: Divulgação

Segundo o presidente do TRE-RJ, desembargador Claudio de Mello Tavares, o resultado passará por etapas formais de análise antes da proclamação definitiva, prevista para 15 de outubro, às 15 horas.

Entenda

A retotalização dos votos para governador do Rio de Janeiro foi necessária após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anular os 274.411 votos recebidos por Anthony Garotinho no primeiro turno. Com a exclusão desses votos, a Justiça Eleitoral recalculou os percentuais dos candidatos com base no novo total de votos válidos.

Garotinho concorreu sub judice, expressão usada quando a situação eleitoral de um candidato ainda depende de decisão judicial. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) havia considerado o ex-governador inelegível por causa de uma condenação por improbidade administrativa. Enquanto recorria da decisão, ele conseguiu autorização para disputar a eleição e aparecer nas urnas.

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Na sexta-feira (2), antes da votação, o ministro Floriano de Azevedo Marques, relator do caso no TSE, determinou que os votos recebidos por Garotinho fossem registrados como anulados sub judice. No domingo (4), dia da eleição, porém, o ministro Nunes Marques decidiu que os votos deveriam ser contabilizados como válidos até o julgamento do recurso.

No dia seguinte à votação, Garotinho desistiu do recurso. O TSE, no entanto, rejeitou o pedido de desistência e julgou o caso na quinta-feira (8), declarando nulos os votos do candidato.