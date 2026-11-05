5 DIAS PARA DEFESA

TSE admite ação do Novo contra Lula e Alckmin por abuso de poder político nas eleições

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva determinou que os integrantes da chapa apresentem defesa em cinco dias; partido questiona 35 medidas do governo que teriam movimentado R$ 73 bilhões em benefícios

Mariana Rios

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 19:54

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao lado de Alckmin, durante comemoração de seu aniversário de 81 anos, no Palácio da Alvorada, Brasília Crédito: Divulgação/Ricardo Stuckert

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) admitiu uma ação do partido Novo contra a chapa formada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), por suspeita de abuso de poder político nas eleições de 2026. O ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, corregedor-geral da Justiça Eleitoral, considerou que o processo atende aos requisitos legais para tramitar e determinou a notificação dos dois políticos para apresentarem defesa no prazo de cinco dias.

Após receber as manifestações, o ministro decidirá se encerra o caso ou autoriza o prosseguimento da investigação. Se a ação avançar, poderão ser ouvidas testemunhas e reunidas provas para apurar se houve uso da estrutura do governo em benefício eleitoral da chapa.

Na ação, o Novo questiona 35 atos normativos editados pelo governo federal entre 1º de janeiro e 16 de outubro de 2026. O levantamento da legenda inclui medidas provisórias e decretos que criaram ou ampliaram benefícios sociais. Entre os exemplos mencionados está o reajuste do Bolsa Família.

Segundo o partido, as iniciativas tiveram impacto estimado em R$ 73 bilhões e teriam sido utilizadas para favorecer eleitoralmente Lula e Alckmin. A legenda compara o volume de medidas com o registrado nos três anos anteriores: foram 17 em 2023, quatro em 2024 e 14 em 2025.

A ação do Novo se soma a outras 12 apresentadas à Corregedoria-Geral do TSE contra a chapa Lula-Alckmin. Cueva também admitiu uma investigação solicitada por Flávio Bolsonaro (PL), candidato derrotado no segundo turno, sobre suposto uso da estrutura pública de comunicação em benefício da campanha de reeleição do petista.

Recorde de ações judiciais

A eleição presidencial de 2026 registrou mais de 800 ações judiciais no TSE, segundo levantamento publicado pelo g1. O número supera em mais que o dobro os 325 processos registrados no mesmo período de 2022 e os 388 de 2018.

A disputa jurídica entre as campanhas de Lula e Flávio Bolsonaro se intensificou durante o segundo turno, com questionamentos sobre estratégias nas redes sociais e distribuição de conteúdos pelo WhatsApp.

As ações de investigação judicial eleitoral (AIJEs) apuram suspeitas de abuso de poder político, econômico ou de autoridade. Dependendo das provas e da decisão da Justiça Eleitoral, os processos podem resultar em cassação de mandato e inelegibilidade. A tramitação costuma ser mais longa por envolver coleta de provas e outras etapas de investigação.

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