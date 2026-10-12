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TSE alega problema técnico em propaganda de Flávio sem som e diz que haverá nova exibição

Candidato reclamou da falta de áudio na sua propaganda eleitoral exibida na televisão no horário do almoço

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 18:12

Flávio Bolsonaro faz apelo por novos votos e reafirma que receberá faixa presidencial do pai
Flávio Bolsonaro faz apelo por novos votos e reafirma que receberá faixa presidencial do pai Crédito: Reprodução/Tv Globo

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declarou que houve um "problema técnico" na exibição da propaganda eleitoral do candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, e que o material vai ser transmitido novamente. A manifestação ocorreu em nota nesta segunda-feira (12).

Mais cedo, Flávio reclamou da falta de áudio na sua propaganda eleitoral exibida na televisão no horário do almoço. Segundo o TSE, o arquivo vai ser corrigido. "O Tribunal Superior Eleitoral esclarece que o problema de áudio registrado hoje no horário eleitoral do candidato Flávio Bolsonaro ocorreu devido a um problema técnico no Pool de Mídias", diz.

A Corte prossegue: "No momento da finalização das mídias, antes da exibição, não foram carregados os áudios de nenhuma das duas propagandas de televisão em bloco desta segunda-feira (12), às 13h, para o cargo de presidente da República".

O TSE afirma ainda: "Contudo, houve tempo hábil para a correção do problema antes da exibição da segunda propaganda, do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. O arquivo com a propaganda do candidato Flávio Bolsonaro foi corrigido e será reexibido".

De acordo com o plano de mídia do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a transmissão das propagandas eleitorais são de responsabilidade de um "pool" de emissoras.

Nas redes sociais, Flávio disse que não acredita que a falta de som ocorreu por acaso. "Você acredita em coincidência? Cara, não Não acredito, não existe coincidência. Vocês acham que vão calar a minha voz? Não vão calar, não vão conseguir, não adianta "

O candidato do PL também pediu para que os seus eleitores compartilhem a sua propaganda na internet, com áudio. "Ninguém vai calar a voz do povo brasileiro", declarou.

A reportagem também enviou questionamentos ao "pool" de emissoras responsável pela transmissão, mas não obteve retorno.

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Flávio Bolsonaro Campanha

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