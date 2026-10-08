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TSE anula votos de Garotinho e abre caminho para vitória de Ruas em primeiro turno no Rio

Sem os votos de Garotinho, Ruas passa para aproximadamente 50,9% dos votos válidos

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 12:46

Anthony Garotinho
Anthony Garotinho Crédito: Renato Araújo/Arquivo Agência Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formou maioria para rejeitar a candidatura do ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) ao governo do Rio de Janeiro e anular os votos recebidos por ele no último domingo. A anulação dos votos de Garotinho deve encerrar a eleição no primeiro turno em favor de Douglas Ruas (PL).

Votaram nesse sentido o relator, Floriano de Azevedo Marques, a ministra Estela Aranha e os ministros André Mendonça e Dias Toffoli.

Veja onde haverá 2º turno para governador e quem são os candidatos

Acre: Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos). Mailza teve 218.760 votos (49,76%) e Rick, 141.859 (32,27%) por Divulgação
Amazonas: Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL). Aziz com 841.846 votos (40,63%) e Maria do Carmo com 507.335 (24,49%) por Divulgação
Dustrito Federal: Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT). Celina com 825.530 (49.93%) e Leandro, 569.930 (34,47%). por Divulgação
DF: Celina teve 825.530 (49.93%) dos votos válidos por Divulgação
DF: Leandro Grass (PT) teve 569.930 (34,47%) dos votos válidos por Divulgação
Espírito Santo: Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) vão disputar o segundo turno no Espírito Santo. Pazolini obteve 49,65% dos votos válidos e Ferraço ficou com 34,06% por Divulgação
Rio de Janeiro: Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD). Ruas obteve 49,27% dos votos válidos e Paes com 42,76% por Divulgação
Rio Grande do Norte: Allyson (União) e Cadu de Lula (PT). Allyson obteve 733.089 dos votos válidos (36,94%) e Cadu, 718.300 (36,16%) por Divulgação
Tocantins: Professora Dorinha (União) e Vicentinho Júnior (PSDB). Professora Dorinha com 386.260 dos votos válidos (45,52%) e Vicentinho Jr com 372.848 (43,94%) por Divulgação
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Acre: Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos). Mailza teve 218.760 votos (49,76%) e Rick, 141.859 (32,27%) por Divulgação

Sem os votos de Garotinho, Ruas passa para aproximadamente 50,9% dos votos válidos, porcentual suficiente para vencer a disputa pelo governo do Rio no primeiro turno. O candidato do PL disputaria o segundo turno com Eduardo Paes (PSD).

Se forem contabilizados os votos de Garotinho, Ruas recebeu 49,27% dos votos válidos no primeiro turno, contra 42,76% de Paes.

"Em qualquer das linhas de interpretação, o candidato está, é fato, com os direitos políticos suspensos para concorrer no pleito", disse Floriano. "Basta considerar que o candidato a governador impugnado está, diante do trânsito em julgado da ação de improbidade, inequivocamente impossibilitado de ir para a disputa do pleito em questão".

Toffoli ressaltou que o TSE não poderia considerar os votos válidos porque Garotinho não tinha condições de concorrer. "Para mim, esses votos são inexistentes. Aquele candidato não tinha condição de elegibilidade, não tinha direitos políticos", afirmou.

Para Mendonça, a solução adotada impede que os votos anulados influenciam a aferição da maioria absoluta e "assegura que a proclamação do resultado decorre da vontade popular validamente manifestada, sem impor a realização de segundo turno quando, após a retotalização legalmente exigida, já se encontra preenchido o requisito constitucional para a eleição em primeira votação".

Em 5 de outubro, um dia após o primeiro turno, Garotinho pediu para desistir do recurso que tentava validar sua candidatura. No pedido, disse abrir mão do processo de forma "livre, expressa, consciente e irretratável". No mesmo dia, Floriano deu dois dias para o Ministério Público se manifestar. Em 6 de outubro, a Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) recomendou aceitar a desistência e, se ela não for homologada, rejeitar o recurso, mantendo o indeferimento da candidatura.

Por que a candidatura foi barrada

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) negou o registro de candidatura de Garotinho em 11 de setembro. Entendeu que o ex-governador ainda teria os direitos políticos suspensos por condenação por improbidade administrativa.

A controvérsia gira em torno do início da contagem dos oito anos de inelegibilidade previstos na Lei da Ficha Limpa. A condenação tem origem no período em que Rosinha Matheus, mulher de Garotinho, governava o estado e ele chefiava a Secretaria de Governo.

Na reta final da eleição, o caso teve decisões divergentes. Em 2 de outubro, Floriano Marques revogou uma liminar favorável a Garotinho, mantendo seus votos anulados sub judice. No dia da votação, 4 de outubro, o presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, determinou que os votos continuassem a ser contabilizados até o julgamento definitivo pelo plenário.

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rio de Janeiro Tse 2º Turno

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